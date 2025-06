Girafa recém-nascida no zoo de SP já tem nome e RG

O Zoológico de São Paulo ganhou uma nova girafa em 29 de maio, quando Mel, residente da espécie no parque, deu à luz. O filhote, do sexo masculino, nasceu com dois metros de altura - quando adulto, pode chegar a cinco. Após votação do público, ele recebeu um nome na última sexta-feira, 6: Melman. Foram mais de 5 mil votos.

De acordo com o Zoológico, a girafa recém-nascida já tem o seu RG, o documento de identidade animal. Ela saiu do recinto privado, onde nasceu e passou seus primeiros dias, em 2 de junho. Ou seja, Melman já pode ser visto pelo público que visita o parque.

O nome escolhido para o recém-nascido, em referência à girafa da animação "Madagascar", recebeu 43% dos votos no Instagram do Zoológico de São Paulo. As outras opções eram Pirulito, Melito e Girafales - as duas primeiras em referência ao nome dos pais e a última, em homenagem ao personagem do seriado mexicano "Chaves".

Além da mamãe Mel, a nova girafa também é filha de Palito. O casal vive no parque há 17 anos e são pais de outra girafa: Malika. Agora, cinco girafas ao todo moram no Zoológico de São Paulo - além do casal e filhos, há Safira, filha apenas de Palito.

Como visitar a girafa recém-nascida Melman?

O Zoológico de São Paulo fica na Av. Miguel Estefno, 4241, na Água Funda, zona sul da capital. Abre de segunda a domingo, das 9h às 17h aos dias de semana e até as 18h aos fins de semana e feriados. O valor do ingresso é a partir de R$ 44,90 (meia entrada).