'Gemidão do Zap' volta a circular no WhatsApp com figurinhas de áudio

Recurso permite enviar figurinhas com áudio e resgata pegadinha popular no WhatsApp nos anos 2010

O famoso "Gemidão do Zap" voltou a circular no WhatsApp após a chegada de um recurso que permite criar e compartilhar figurinhas com áudio. A novidade começou a ser liberada pela Meta, empresa responsável pelo aplicativo, na terça-feira (24), e já tem provocado situações constrangedoras entre usuários.

A ferramenta permite associar arquivos de áudio a figurinhas estáticas ou animadas. Com isso, imagens aparentemente inofensivas podem acompanhar sons inesperados, recuperando uma das pegadinhas mais conhecidas da internet brasileira, que ganhou popularidade principalmente entre 2016 e 2017.

Nas redes sociais, usuários compartilharam relatos de pessoas surpreendidas ao reproduzir figurinhas com o áudio. Entre as imagens utilizadas para disfarçar o conteúdo estão desenhos de animais, como cachorros e onças.

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O que é o Gemidão do Zap?

O "Gemidão do Zap" é uma pegadinha que se popularizou entre usuários do WhatsApp na segunda metade da década de 2010. O áudio, extraído de uma produção pornográfica, era compartilhado sem aviso e geralmente acompanhado de links ou conteúdos aparentemente inofensivos.

A brincadeira consistia em surpreender quem reproduzia a gravação, principalmente em locais públicos ou ambientes de trabalho, provocando situações de constrangimento.

Com a nova função de figurinhas sonoras, o meme voltou a circular em outro formato, mantendo a proposta de surpreender quem recebe a mensagem.

Como funcionam as figurinhas com áudio?

As figurinhas sonoras são identificadas por um ícone de alto-falante, que indica a presença de um arquivo de áudio. Para reproduzir o som, é necessário tocar no símbolo.

No celular, o botão aparece no canto superior esquerdo da figurinha. Já no WhatsApp Web, fica à direita. Entre as figurinhas salvas, uma representação de onda sonora ajuda a identificar os arquivos que possuem áudio.