Gêmeos siameses recém-nascidos morrem em Goiás após cirurgias

Os bebês nasceram unidos pelo tórax, abdômen e bacia, uma condição considerada rara e de alta complexidade

Redação O Liberal com informações da AE

Dois irmãos gêmeos siameses, Marcos e Mateus, nascidos em Goiás na última terça-feira (6), morreram nesta quinta-feira (8) devido a complicações de saúde após cirurgias realizadas.

Os bebês nasceram unidos pelo tórax, abdômen e bacia, uma condição rara e de alta complexidade. Um deles faleceu durante a madrugada, e o outro, no início da noite, após um procedimento cirúrgico de separação.

Os recém-nascidos estavam internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) do Hospital Estadual da Mulher (Hemu), em Goiânia, onde também nasceram.

Contexto das cirurgias

A mãe passou bem após o parto. As crianças precisaram ser submetidas a procedimentos cirúrgicos na quarta-feira (7), que contaram com a participação do deputado federal e médico pediatra Zacharias Calil (União Brasil-GO), referência no assunto.

Nas redes sociais, Calil explicou que o caso era extremamente complexo, classificando os bebês como isquiópagos triplos (unidos pela região pélvica), com três pernas e ânus imperfurado, uma malformação congênita.

Diante desse quadro, foram realizadas uma colostomia, para eliminação das fezes, e uma vesicostomia, para drenagem da urina da bexiga.

Segundo a diretora técnica do Hemu, Cristiane Carvalho, esta cirurgia inicial ocorreu conforme o esperado.

Complicações e falecimento dos irmãos

Horas depois, contudo, um dos bebês não resistiu e faleceu já no início da manhã desta quinta-feira. Calil informou que a criança apresentou complicações durante a madrugada, com registro de paradas cardiorrespiratórias.

Como o segundo recém-nascido ainda estava vivo, a equipe médica decidiu realizar uma cirurgia de emergência para a separação dos corpos. O bebê, porém, também sofreu paradas cardíacas e não resistiu.

"A cirurgia foi realizada com sucesso técnico, porém, apesar de todos os esforços da equipe médica e da neonatologia, o segundo recém-nascido também não resistiu", afirmou o deputado e médico.

Destaque para o médico Zacharias Calil

Zacharias Calil é referência nacional em cirurgias envolvendo gêmeos siameses.

Formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), ele foi o primeiro médico a realizar a separação de gêmeos siameses no estado. Segundo Calil, ele chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel de Medicina por suas contribuições na área.

"Momentos como esse lembram, com dureza, que nosso compromisso é lutar até o último instante com técnica, responsabilidade e humanidade", disse o deputado em postagem nas redes sociais.

.
