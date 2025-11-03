Capa Jornal Amazônia
Geleira na Antártida derrete em ritmo jamais registrado e surpreende cientistas

Estadão Conteúdo

Entre novembro e dezembro de 2022, a geleira Hektoria, na Península Antártica Ocidental, assustou os cientistas que estudam o seu derretimento. Em apenas dois meses, a massa recuou oito quilômetros, a maior velocidade já registrada para uma geleira ainda presa à terra - cerca de dez vezes superior a qualquer derretimento parecido em geleiras do tipo.

De acordo com estudo publicado na revista Nature Geoscience, o degelo foi causado por uma instabilidade na planície rochosa que fica abaixo da geleira. Quando o gelo se torna mais fino, parte dele entra em contato direto com a água do mar e fica com uma estrutura mais fraca.

A partir de então, o processo se acelera e a geleira passa a desprender icebergs e se movimentar rapidamente. Por isso, segundo os cientistas, o recuo da geleira foi causado mais por esse processo do que por mudanças nas condições atmosféricas ou do oceano - como por exemplo um súbito aumento de temperatura.

Para os cientistas, a investigação feita a partir de dados geofísicos e imagens de satélite demonstrou que geleiras presas à terra, mas que terminam no mar, podem ser facilmente desestabilizadas e aumentar o nível do mar.

No total, a geleira recuou 25 quilômetros em todo o período analisado - janeiro de 2022 até março de 2023. Conforme o estudo, compreender e prever a instabilidade das geleiras que terminam no mar representa um dos maiores desafios para a previsão do aumento futuro do nível do mar.

Palavras-chave

sustentabilidades/geleira/Hektoria/Antártica/derretimento
