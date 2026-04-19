Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

GCM vítima de latrocínio é encontrada morta na zona sul de São Paulo com marcas de disparo

Estadão Conteúdo

Uma guarda civil metropolitana, de 34 anos, foi encontrada morta na manhã deste domingo, 19, na região da Saúde, bairro da zona sul de São Paulo. Informações preliminares indicam que a agente de segurança, identificada como Sara Andrade dos Reis, foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte).

O caso ocorreu na Rodovia dos Imigrantes, na altura da alça de acesso ao Viaduto Matheus Torloni. A Polícia Militar foi acionada para atender o que seria, inicialmente, um acidente de trânsito envolvendo Sara, após uma suposta queda de motocicleta.

No entanto, ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima apresentava ferimentos provocados por disparos de arma de fogo na região da cabeça e nos ombros.

"Segundo apurado, a vítima conduzia uma motocicleta quando foi abordada por criminosos, que subtraíram sua arma de fogo", informou a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP). Conforme a PM, o corpo foi localizado apenas com um coldre, sem o armamento.

Equipes de resgate e da Unidade de Suporte Avançado (USA) foram acionadas, porém apenas puderam constatar o óbito no local.

O caso foi apresentado no 26º DP (Sacomã) e encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). "As investigações seguem em andamento para identificar e prender os responsáveis", acrescentou a SSP-SP.

Em nota, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo informou, "com profundo pesar", a morte de Sara, que integrava a Inspetoria Regional Jabaquara (IR-JA) como guarda de 3ª classe.

"Neste momento de dor, a instituição se solidariza com familiares, amigos e companheiros de trabalho, expressando sinceras condolências e reconhecimento pela relevante contribuição prestada à Guarda Civil Metropolitana", informou a corporação.

Sara nasceu em dezembro de 1991 e atuava na Guarda Civil Metropolitana desde fevereiro de 2023.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

VIOLÊNCIA/SP/GCM/AGENTE/LATROCÍNIO/MORTE
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda