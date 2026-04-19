GCM vítima de latrocínio é encontrada morta na zona sul de São Paulo com marcas de disparo
Uma guarda civil metropolitana, de 34 anos, foi encontrada morta na manhã deste domingo, 19, na região da Saúde, bairro da zona sul de São Paulo. Informações preliminares indicam que a agente de segurança, identificada como Sara Andrade dos Reis, foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte).
O caso ocorreu na Rodovia dos Imigrantes, na altura da alça de acesso ao Viaduto Matheus Torloni. A Polícia Militar foi acionada para atender o que seria, inicialmente, um acidente de trânsito envolvendo Sara, após uma suposta queda de motocicleta.
No entanto, ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima apresentava ferimentos provocados por disparos de arma de fogo na região da cabeça e nos ombros.
"Segundo apurado, a vítima conduzia uma motocicleta quando foi abordada por criminosos, que subtraíram sua arma de fogo", informou a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP). Conforme a PM, o corpo foi localizado apenas com um coldre, sem o armamento.
Equipes de resgate e da Unidade de Suporte Avançado (USA) foram acionadas, porém apenas puderam constatar o óbito no local.
O caso foi apresentado no 26º DP (Sacomã) e encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). "As investigações seguem em andamento para identificar e prender os responsáveis", acrescentou a SSP-SP.
Em nota, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo informou, "com profundo pesar", a morte de Sara, que integrava a Inspetoria Regional Jabaquara (IR-JA) como guarda de 3ª classe.
"Neste momento de dor, a instituição se solidariza com familiares, amigos e companheiros de trabalho, expressando sinceras condolências e reconhecimento pela relevante contribuição prestada à Guarda Civil Metropolitana", informou a corporação.
Sara nasceu em dezembro de 1991 e atuava na Guarda Civil Metropolitana desde fevereiro de 2023.
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