Garis paralisam coleta em São Paulo após morte de colega atropelado por motorista bêbado

A medida, que afetou os serviços da concessionária Loga, ocorreu após a morte do coletor Diego Rafael da Silva, de 19 anos

A coleta de lixo foi parcialmente paralisada na região norte de São Paulo nesta segunda-feira, dia 28. A medida, que afetou os serviços da concessionária Loga, ocorreu após a morte do coletor Diego Rafael da Silva, de 19 anos, atropelado em serviço na Barra Funda.

A interrupção, que se deu na noite de segunda-feira, impactou a coleta comum e de materiais recicláveis. A própria Loga confirmou a paralisação, justificando-a pela "comoção gerada pelo falecimento do colaborador".

Apesar da paralisação, uma coleta emergencial foi realizada nas principais avenidas para assegurar o cronograma. Na manhã desta terça-feira, as equipes retomaram as atividades normalmente, e a expectativa é de que a operação seja normalizada até quarta-feira, 29.

Transtornos e Área de Atuação

A suspensão dos serviços gerou transtornos em diversos bairros. Silvana Cunha, presidente do Conseg Bela Vista, Liberdade e Bixiga, relatou o recebimento de muitas mensagens sobre a falta da coleta de lixo.

"É muito triste ver uma fatalidade como essa. Profissionais que saem de casa para exercer um trabalho essencial à cidade merecem voltar em segurança para suas famílias", afirmou Silvana.

A concessionária Loga é responsável pela gestão de resíduos em bairros como Perus, Pirituba/Jaraguá, Freguesia do Ó/Brasilândia, Casa Verde, Lapa, Butantã, Pinheiros, Sé, Santana/Tucuruvi, Jaçanã/Tremembé, Vila Maria/Vila Guilherme, Mooca e Penha.

Detalhes do Atropelamento Fatal

O gari Diego Rafael da Silva, de 19 anos, foi vítima de um atropelamento fatal na noite de domingo, dia 26. Ele trabalhava na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, quando foi atingido por um carro.

O coletor estava recolhendo contêineres na parte traseira de um caminhão de limpeza, que se encontrava estacionado e sinalizado. Apesar dos primeiros socorros prestados por Bombeiros e Samu, o jovem não resistiu aos ferimentos.

Prisão do Motorista e Desdobramentos

O motorista responsável pelo atropelamento foi identificado como o empresário chinês Guofang Huang, de 53 anos. Ele fugiu do local após o incidente, mas foi seguido por um motoboy e retornou posteriormente.

Huang foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou 0,73 mg/l de álcool por litro de ar, valor acima do limite legal de 0,34 mg/l, configurando crime. Ele foi detido e encaminhado ao 7º DP (Lapa).