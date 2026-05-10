Ganhou presente de Dia das Mães e precisa trocar? Veja quais são os seus direitos
O Dia das Mães é celebrado neste domingo (10), mas nem sempre a escolha agrada ou serve. Entenda quando a troca é obrigatória e quais são os seus direitos.
O segundo domingo de maio é marcado pela troca de afeto e, claro, de presentes. No entanto, passada a celebração deste domingo (10) de Dia das Mães, muitos filhos e mães se deparam com a necessidade de voltar às lojas. Seja por um defeito de fabricação, um tamanho que não serviu ou simplesmente porque a cor não agradou, é fundamental conhecer as regras para evitar dores de cabeça.
Diferente do que muitos pensam, a troca por "gosto pessoal" não é uma obrigação legal imediata para lojas físicas, mas existem diversas nuances no Código de Defesa do Consumidor (CDC) que protegem quem compra e quem recebe.
Troca por cor, tamanho ou modelo: É obrigatória?
Se a sua mãe ganhou uma blusa que ficou pequena ou um sapato que não combina com o estilo dela, a regra é clara: a loja física não é obrigada por lei a realizar a troca, a menos que o produto apresente defeito.
Entretanto, para fidelizar o cliente, a maioria dos estabelecimentos adota uma política de trocas. Segundo o Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), se a loja prometeu a troca no momento da venda (seja por etiqueta, nota fiscal ou aviso verbal), ela passa a ser obrigatória.
O que fazer em caso de produtos com defeito?
Aqui a regra muda. Se o presente de Dia das Mães apresentou algum vício ou problema de funcionamento, a troca ou reparo é um direito garantido.
- Produtos duráveis (eletrônicos, roupas, móveis): O consumidor tem até 90 dias para reclamar.
- Produtos não duráveis (flores, cosméticos, alimentos): O prazo é de até 30 dias.
De acordo com o advogado Paulo Bezerra, do IDEC, o fornecedor tem um prazo de 30 dias para solucionar o problema. Se o conserto não for realizado nesse período, a mãe (ou o comprador) pode escolher entre:
- Substituir o produto por outro igual e novo;
- Receber o dinheiro de volta (com correção monetária);
- Abatimento proporcional no preço.
Atenção: Se o item for considerado um produto essencial (como uma geladeira ou fogão), o fornecedor deve resolver o problema imediatamente, sem esperar o prazo de 30 dias.
Compras online: O "direito de arrependimento"
Se o presente de Dia das Mães foi comprado pela internet, redes sociais ou catálogo, as regras são mais vantajosas para o consumidor. O Artigo 49 do CDC estabelece o Direito de Arrependimento.
- Prazo: Até 7 dias corridos após o recebimento do produto.
- Como funciona: A desistência pode ser feita sem qualquer justificativa.
- Custos: O consumidor tem direito à devolução integral do valor pago, inclusive do frete.
Checklist para uma troca sem problemas
Para garantir seus direitos nesta semana pós-Dia das Mães, siga estas orientações dos Procons e da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon):
- Documentação: Tenha em mãos a nota fiscal ou o recibo de compra.
- Estado do produto: Não retire etiquetas e evite usar o produto se pretende trocá-lo por gosto.
- Produtos com defeito avisado: Se você comprou um item em promoção que já tinha um defeito informado na etiqueta, não terá direito à troca por esse motivo específico.
- Importados: Produtos importados comprados em lojas brasileiras seguem exatamente as mesmas regras dos nacionais.
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