Ganhou presente de Dia das Mães e precisa trocar? Veja quais são os seus direitos

O segundo domingo de maio é marcado pela troca de afeto e, claro, de presentes. No entanto, passada a celebração deste domingo (10) de Dia das Mães, muitos filhos e mães se deparam com a necessidade de voltar às lojas. Seja por um defeito de fabricação, um tamanho que não serviu ou simplesmente porque a cor não agradou, é fundamental conhecer as regras para evitar dores de cabeça.

Diferente do que muitos pensam, a troca por "gosto pessoal" não é uma obrigação legal imediata para lojas físicas, mas existem diversas nuances no Código de Defesa do Consumidor (CDC) que protegem quem compra e quem recebe.

Troca por cor, tamanho ou modelo: É obrigatória?

Se a sua mãe ganhou uma blusa que ficou pequena ou um sapato que não combina com o estilo dela, a regra é clara: a loja física não é obrigada por lei a realizar a troca, a menos que o produto apresente defeito.

Entretanto, para fidelizar o cliente, a maioria dos estabelecimentos adota uma política de trocas. Segundo o Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), se a loja prometeu a troca no momento da venda (seja por etiqueta, nota fiscal ou aviso verbal), ela passa a ser obrigatória.

Dica de Ouro: Guarde sempre a nota fiscal, o cupom de troca e mantenha a etiqueta fixada na peça. O produto deve estar em bom estado.

O que fazer em caso de produtos com defeito?

Aqui a regra muda. Se o presente de Dia das Mães apresentou algum vício ou problema de funcionamento, a troca ou reparo é um direito garantido.

Produtos duráveis (eletrônicos, roupas, móveis): O consumidor tem até 90 dias para reclamar.

O consumidor tem até 90 dias para reclamar. Produtos não duráveis (flores, cosméticos, alimentos): O prazo é de até 30 dias.

De acordo com o advogado Paulo Bezerra, do IDEC, o fornecedor tem um prazo de 30 dias para solucionar o problema. Se o conserto não for realizado nesse período, a mãe (ou o comprador) pode escolher entre:

Substituir o produto por outro igual e novo; Receber o dinheiro de volta (com correção monetária); Abatimento proporcional no preço.

Atenção: Se o item for considerado um produto essencial (como uma geladeira ou fogão), o fornecedor deve resolver o problema imediatamente, sem esperar o prazo de 30 dias.

Compras online: O "direito de arrependimento"

Se o presente de Dia das Mães foi comprado pela internet, redes sociais ou catálogo, as regras são mais vantajosas para o consumidor. O Artigo 49 do CDC estabelece o Direito de Arrependimento.

Prazo: Até 7 dias corridos após o recebimento do produto.

Até 7 dias corridos após o recebimento do produto. Como funciona: A desistência pode ser feita sem qualquer justificativa.

A desistência pode ser feita sem qualquer justificativa. Custos: O consumidor tem direito à devolução integral do valor pago, inclusive do frete.

Checklist para uma troca sem problemas

Para garantir seus direitos nesta semana pós-Dia das Mães, siga estas orientações dos Procons e da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon):

Documentação: Tenha em mãos a nota fiscal ou o recibo de compra.

Tenha em mãos a nota fiscal ou o recibo de compra. Estado do produto: Não retire etiquetas e evite usar o produto se pretende trocá-lo por gosto.

Não retire etiquetas e evite usar o produto se pretende trocá-lo por gosto. Produtos com defeito avisado: Se você comprou um item em promoção que já tinha um defeito informado na etiqueta, não terá direito à troca por esse motivo específico.

Se você comprou um item em promoção que já tinha um defeito informado na etiqueta, não terá direito à troca por esse motivo específico. Importados: Produtos importados comprados em lojas brasileiras seguem exatamente as mesmas regras dos nacionais.