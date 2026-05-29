'Gangue da moto': suspeito de praticar roubos em Pinheiros é preso após perseguição policial

A Polícia Militar de São Paulo prendeu na noite de quinta-feira, 28, um homem suspeito de praticar roubos em Pinheiros, bairro na zona oeste da capital. O local vem sendo alvo constante de assaltos à mão armada praticados por criminosos em motocicletas, que atuam em grupos e disfarçados de entregadores - a chamada Gangue da Moto.

Conforme a PM, a ocorrência começou após a polícia receber a informação de que três homens, em motocicletas, teriam praticado um roubo na região. Já no local, os agentes conseguiram localizar uma das motos usada no crime e fizeram o acompanhamento.

O suspeito notou a presença da PM e tentou fugir, chegando a trafegar na contramão, mas foi capturado no Túnel Fernando Vieira de Mello. Com ele, foi apreendida a moto - modelo Honda Fan 160 -, além do capacete e uma bolsa preta.

A Polícia Militar informou que o homem "possui características semelhantes às de indivíduos envolvidos em roubos registrados anteriormente na região", mas não forneceu mais detalhes, como identidade e histórico criminal.

Como o nome do suspeito não foi informado, não foi possível localizar a sua defesa. A ocorrência foi para o 14º Distrito Policial, em Pinheiros.

A reportagem questionou a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) sobre os outros dois homens que também teriam praticado o roubo informado à polícia, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem. O espaço segue aberto.

Na madrugada da última quarta-feira, 28, um rapaz de 25 anos foi baleado após reagir a um assalto na Rua Bianchi Bertoldi, praticado por três motociclistas. O jovem foi hospitalizado em estado grave e, até a última atualização, seguia internado. Os suspeitos fugiram.

No mesmo dia, o bairro e as imediações foram alvo da operação policial "Impacto Força Total" com o objetivo de coibir a onda de assaltos.

A onda de assaltos levou o distrito policial de Pinheiros, que também atende a região da Vila Madalena, ser o segundo com mais roubos (com 884 no período) e o líder em furtos (2.589) em toda a cidade, no primeiro trimestre deste ano, conforme as estatísticas da própria Secretaria da Segurança Pública.

Em nota, a secretaria diz que as polícias Civil e Militar intensificaram as ações integradas na região, com foco no combate aos crimes patrimoniais, especialmente roubos e furtos. Disse ainda que, no primeiro trimestre deste ano, houve redução de 2,1% nos roubos ante o mesmo período do ano passado.