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'Gangue da moto': jovem de 24 anos é baleado após reagir a assalto na zona oeste de SP

Estadão Conteúdo

Um homem foi baleado após reagir a um assalto em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 27.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou, em nota, que a vítima, de 24 anos, foi abordada por três criminosos em motos na Rua Bianchi Bertoldi, na altura do número 141, por volta da 1h25.

Em determinado momento, o homem reagiu ao assalto e foi baleado. Na sequência, os criminosos fugiram.

A vítima foi encaminhada ao Hospital das Clínicas, onde permanece sob cuidados médicos. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

O caso foi registrado como roubo no 14º Distrito Policial, de Pinheiros. Segundo a SSP, a Polícia Civil realiza diligências, inclusive a análise de imagens, para identificar os autores.

Dados disponibilizados pela SSP mostram que, entre janeiro e novembro do ano passado, Pinheiros registrou quase 2,9 mil roubos, atrás apenas do Capão Redondo (3,5 mil), na zona sul, e da Sé (3,3 mil), no centro.

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