Gangorra na temperatura: SP terá calor e frio na mesma semana

A cidade de São Paulo deve registrar uma variação de temperaturas nos próximos dias. Nesta quarta-feira, 10, o dia será marcado por predomínio de sol, mas sem elevar significativamente os termômetros. Na quinta-feira, 11, a máxima prevista é de 29ºC, antes das temperaturas caírem na sexta-feira, 12, de acordo com a Meteoblue.

Como devem ficar os próximos dias:

Na quinta-feira, 11, o cenário atmosférico permanece praticamente inalterado, ou seja, não há previsão de chuva e o dia terá sol entre poucas nuvens.

Após a passagem de uma frente fria pela costa paulista, as temperaturas entram em declínio a partir da sexta-feira, mantendo a sensação de frio ao longo do próximo fim de semana. Volta a esquentar, porém, no decorrer da próxima semana.

Ainda na sexta-feira, os ventos úmidos que sopram do mar provocam sensação de frio desde o início da madrugada, que deve registrar termômetros na casa dos 14°C. Entretanto, a mínima média acontece no fim da noite, com 13°C.

"No decorrer do dia, a máxima não deve superar os 20°C, caracterizando desta forma um dia de pequena amplitude térmica, com chuviscos ocasionais", alerta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Veja a previsão para os próximos dias:

- Quinta-feira: entre 13ºC e 29ºC; - Sexta-feira: entre 14ºC e 20ºC; - Sábado: entre 13ºC e 18ºC; - Domingo: entre 13ºC e 21ºC; - Segunda-feira: entre 14ºC e 25ºC.