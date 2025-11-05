Gangorra do tempo: máxima em SP pode chegar a 30º, mas frio volta ainda nesta semana

A cidade de São Paulo registra mais um dia de calor nesta quarta-feira, 5, mas a situação está prestes a mudar. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, os termômetros podem chegar a até 30ºC na tarde desta quarta-feira, antes de nova queda de temperatura. Também há possibilidade de chuva.

"Por conta do calor e dos índices de umidade do ar elevados, associados a aproximação de uma frente fria e a propagação de uma área de baixa pressão atmosférica, são esperadas pancadas de chuva de moderada a forte intensidade entre a tarde e o período da noite desta quarta", alerta o CGE.

No entanto, a chegada de uma frente fria pelo litoral de São Paulo fará com que a temperatura máxima caia para 20ºC na quinta-feira, 6. A mínima será de 16ºC, com muitas nuvens e chuviscos intermitentes no decorrer do dia.

Já na sexta-feira, 7, a situação muda novamente: a frente fria se afasta rapidamente e volta a esquentar, com temperaturas entre 15ºC e 28ºC. O dia será marcado por sol e ventos mais aquecidos. Pode chover entre a tarde e a noite, de forma isolada.

No sábado, 8, uma nova frente fria deve chegar ao litoral paulista e derrubar novamente as temperaturas ao longo do fim de semana.

Veja a previsão, segundo a Meteoblue, para os próximos dias em SP: . Quarta-feira: entre 19ºC e 32ºC; . Quinta-feira: entre 16ºC e 20ºC; . Sexta-feira: entre 16ºC e 25ºC; . Sábado: entre 17ºC e 27ºC; . Domingo: entre 15ºC e 22ºC; . Segunda-feira: entre 15ºC e 25ºC.