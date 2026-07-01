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Gaeco de SC faz 'maior operação da história' com 151 prisões para frear PCC na 'Coluna Sul'

Estadão Conteúdo

Promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público de Santa Catarina deflagraram nesta quarta, 1º, a Operação Coluna Sul, a "maior da história", para conter a expansão do PCC na região. A força-tarefa mobilizou um contingente de 650 agentes para cumprir 320 ordens judiciais contra suspeitos de integrar a facção e seus tentáculos em seis estados. A ação ocorreu simultaneamente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

Ao todo, a Justiça expediu 151 mandados de prisão temporária e 169 de busca e apreensão, contra suspeitos de encabeçarem a expansão do tráfico de drogas.

No Paraná, a operação começou sob confronto armado logo no início da abordagem. Ao perceberem a chegada das equipes, faccionados munidos de pistolas equipadas com seletor de rajada abriram fogo contra os agentes.

O Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE), que apoiou o Gaeco do Paraná, reagiu e houve troca de tiros ainda nos primeiros momentos da ação. Um suspeito morreu no confronto.

O nome Coluna Sul foi adotado por ser a designação utilizada pelo próprio PCC para o conjunto formado por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, área considerada estratégica para a expansão e o controle da facção nas regiões Sul e Centro-Oeste do país.

A ação desta quarta é um desdobramento das investigações iniciadas na Operação Maserati. Segundo as apurações, os investigados estariam envolvidos em múltiplos crimes, incluindo organização criminosa, tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, homicídios e porte ilegal de armas.

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OPERAÇÃO COLUNA SUL/GAECO/MP/PCC/CONTENÇÃO/EXPANSÃO
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