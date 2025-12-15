Capa Jornal Amazônia
Fuvest divulga respostas esperadas das provas da 2ª fase

Estadão Conteúdo

A Fuvest, principal porta de entrada para a Universidade de São Paulo (USP), divulgou nesta segunda-feira, 15, as respostas esperadas para as questões da prova do segundo dia da 2ª Fase do Vestibular 2026.

Segundo a Fundação, as expectativas foram delineadas pelas bancas elaboradoras levando em conta o conteúdo curricular do Ensino Médio, podendo sofrer modificações propostas pela banca de correção.

Os gabaritos simulam a resposta ideal de um candidato e são expressas de forma objetiva. Ainda de acordo com a Fuvest, o vestibulando deve atender plenamente ao que foi solicitado a partir dos conceitos envolvidos na pergunta, demonstrando apropriação de conhecimentos, capacidade de reflexão e análise das dimensões práticas, conceituais e socioculturais.

Os resultados e a convocação para a primeira chamada de matrículas para os candidatos aprovados ocorrem em 23 de janeiro de 2026.

Calendário do Vestibular FUVEST 2026

Provas de competências específicas - Artes Cênicas: 05 a 09/01/2026; Primeira chamada: 23/01/2026; Segunda chamada: 03/02/2026; Terceira chamada: 10/02/2026.

Confira aqui

