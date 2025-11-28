Capa Jornal Amazônia
Fuvest divulga nota de corte do vestibular da USP

Medicina manteve a liderança e segue com a maior nota de corte: 80 pontos. Na sequência está Engenharia Aeronáutica, com 75 pontos, e Psicologia (em São Paulo), com 69 pontos

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Reprodução | Freepik)

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta sexta-feira, 28, as notas de corte dos cursos oferecidos pela Universidade de São Paulo (USP). Os valores estão disponíveis no seguinte endereço na internet: https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest2026_notas_de_corte.pdf

Medicina manteve a liderança e segue com a maior nota de corte: 80 pontos. Na sequência está Engenharia Aeronáutica, com 75 pontos, e Psicologia (em São Paulo), com 69 pontos.

Uma das questões de Matemática da primeira fase do vestibular 2026, aplicada no último domingo, 23 foi cancelada após análise.

A banca concluiu que a questão número 3 no Caderno de Provas V1 não tinha uma resposta correta dentre as alternativas apresentadas. O valor da questão anulada foi atribuído a todos os candidatos.

A lista de aprovados para a 2ª Fase e os locais de prova serão divulgados no dia 1º de dezembro, a partir das 12h. A 2ª Fase acontece nos dias 14 e 15 de dezembro.

Confira abaixo as notas de corte mais altas:

  • Medicina: 80
  • Engenharia aeronáutica: 75
  • Engenharias: 69
  • Psicologia São Paulo: 69
  • Psicologia Ribeirão Preto: 67
  • Relações internacionais: corte 67
  • Engenharia mecânica e mecatrônica: 67
  • Direito: 66
  • Engenharia elétrica e de computação: 66
  • Audiovisual: 65
  • Computação: 64
  • Arquitetura: 63
  • Jornalismo: 62
  • Ciências biomédicas: 62
  • Administração: 61
  • Artes visuais: 61

Os cursos com MENOR nota de corte - 27 pontos:

  • Gerontologia
  • Ciências exatas
  • Engenharias da FZEA (faculdade de zootecnia e engenharia de alimentos)
  • Música (São Paulo)
  • Licenciatura em Matemática/Física
  • Gestão ambiental

Calendário Fuvest 2026:

  • 2ª Fase: 14 e 15/12/2025
  • Provas de competências específicas - Música: 09 a 12/12/2025
  • Provas de competências específicas - Artes Visuais: 11/12/20205
  • Prova de competências específicas - Artes Cênicas: 5 a 9/01/2026
  • Primeira chamada: 23/01/2026
