Fuvest divulga nota de corte do vestibular da USP
A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta sexta-feira, 28, as notas de corte dos cursos oferecidos pela Universidade de São Paulo (USP). Os valores estão disponíveis no seguinte endereço na internet: https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest2026_notas_de_corte.pdf
Medicina manteve a liderança e segue com a maior nota de corte: 80 pontos. Na sequência está Engenharia Aeronáutica, com 75 pontos, e Psicologia (em São Paulo), com 69 pontos.
Uma das questões de Matemática da primeira fase do vestibular 2026, aplicada no último domingo, 23 foi cancelada após análise.
A banca concluiu que a questão número 3 no Caderno de Provas V1 não tinha uma resposta correta dentre as alternativas apresentadas. O valor da questão anulada foi atribuído a todos os candidatos.
A lista de aprovados para a 2ª Fase e os locais de prova serão divulgados no dia 1º de dezembro, a partir das 12h. A 2ª Fase acontece nos dias 14 e 15 de dezembro.
Confira abaixo as notas de corte mais altas:
- Medicina: 80
- Engenharia aeronáutica: 75
- Engenharias: 69
- Psicologia São Paulo: 69
- Psicologia Ribeirão Preto: 67
- Relações internacionais: corte 67
- Engenharia mecânica e mecatrônica: 67
- Direito: 66
- Engenharia elétrica e de computação: 66
- Audiovisual: 65
- Computação: 64
- Arquitetura: 63
- Jornalismo: 62
- Ciências biomédicas: 62
- Administração: 61
- Artes visuais: 61
Os cursos com MENOR nota de corte - 27 pontos:
- Gerontologia
- Ciências exatas
- Engenharias da FZEA (faculdade de zootecnia e engenharia de alimentos)
- Música (São Paulo)
- Licenciatura em Matemática/Física
- Gestão ambiental
Calendário Fuvest 2026:
- 2ª Fase: 14 e 15/12/2025
- Provas de competências específicas - Música: 09 a 12/12/2025
- Provas de competências específicas - Artes Visuais: 11/12/20205
- Prova de competências específicas - Artes Cênicas: 5 a 9/01/2026
- Primeira chamada: 23/01/2026
