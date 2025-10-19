Fuvest anuncia dois simulados oficiais em 2026

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) confirmou neste domingo, 19, que realizará dois simulados antes da prova oficial do vestibular em 2026. Os testes ocorrerão em 26 de abril e em 26 de julho do ano que vem, de acordo com a assessoria da instituição.

O anúncio veio após a aplicação de um simulado organizado pela entidade neste domingo, 19.

Segundo comunicado divulgado pela Fuvest, 7.926 candidatos participaram da prova, com uma taxa de abstenção de 12,8%.

Os participantes responderam 90 questões, mesmo número de perguntas da prova oficial, considerada a principal forma de ingresso nos cursos de graduação na Universidade de São Paulo (USP).

De acordo com Gustavo Monaco, diretor executivo da fundação, a prova refletiu mudanças anunciadas recentemente, com maior interdisciplinaridade e exigência direta de conteúdos de Filosofia, Sociologia, Artes e Educação Física.

A prova do simulado e seu respectivo gabarito podem ser acessados no seguinte endereço na internet: https://www.fuvest.br/fuvest-2026-primeira-edicao-do-simulado-da-fuvest-refletiu-as-mudancas-no-programa-do-vestibular/