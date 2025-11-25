Fuvest anula questão de matemática da primeira fase do vestibular 2026

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) anulou uma das questões de matemática da primeira fase do vestibular 2026, aplicada no último domingo, 23. Após análise, a banca concluiu que a questão número 3 no Caderno de Provas V1 não tinha uma resposta correta dentre as alternativas apresentadas.

O valor da questão anulada será atribuído a todos os candidatos presentes, e o gabarito retificado será publicado pela Fuvest nesta quarta-feira, 26.

A questão era sobre uma eleição fictícia para um conselho em que um candidato queria saber quantos votos seriam necessários para garantir que sua tentativa fosse vitoriosa, levando em conta que a idade é um fator de desempate e que um ou dois eleitores poderiam faltar.

Inicialmente, a alternativa apontada como correta no gabarito era a C, mas é possível construir cenários matemáticos válidos de acordo com o enunciado que contradizem a afirmação contida nela.

A Fuvest seleciona quem entra para a Universidade de São Paulo (USP). A primeira fase conta com 90 questões de múltipla escolha. A segunda fase, prevista para ser aplicada nos dias 14 e 15 de dezembro, terá a redação e dez questões dissertativas de português no primeiro dia e 12 questões específicas relativas ao curso escolhido pelo candidato no segundo dia.

A primeira chamada para os candidatos aprovados está prevista para ser divulgada em 23 de janeiro de 2026.