Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Fuvest anula questão de matemática da primeira fase do vestibular 2026

Estadão Conteúdo

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) anulou uma das questões de matemática da primeira fase do vestibular 2026, aplicada no último domingo, 23. Após análise, a banca concluiu que a questão número 3 no Caderno de Provas V1 não tinha uma resposta correta dentre as alternativas apresentadas.

O valor da questão anulada será atribuído a todos os candidatos presentes, e o gabarito retificado será publicado pela Fuvest nesta quarta-feira, 26.

A questão era sobre uma eleição fictícia para um conselho em que um candidato queria saber quantos votos seriam necessários para garantir que sua tentativa fosse vitoriosa, levando em conta que a idade é um fator de desempate e que um ou dois eleitores poderiam faltar.

Inicialmente, a alternativa apontada como correta no gabarito era a C, mas é possível construir cenários matemáticos válidos de acordo com o enunciado que contradizem a afirmação contida nela.

A Fuvest seleciona quem entra para a Universidade de São Paulo (USP). A primeira fase conta com 90 questões de múltipla escolha. A segunda fase, prevista para ser aplicada nos dias 14 e 15 de dezembro, terá a redação e dez questões dissertativas de português no primeiro dia e 12 questões específicas relativas ao curso escolhido pelo candidato no segundo dia.

A primeira chamada para os candidatos aprovados está prevista para ser divulgada em 23 de janeiro de 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EDUCAÇÃO/FUVEST 2025/VESTIBULAR/QUESTÃO/ANULADA/MATEMÁTICA
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda