Fuvest 2026: locais de prova da 1ª fase são divulgados nesta quinta

Os candidatos inscritos no vestibular 2026 da Fuvest podem consultar a partir das 12h desta quinta-feira, 23, os locais onde farão a prova da 1ª Fase. Nesta edição do processo seletivo, 111.480 candidatos vão disputar as 8.147 vagas disponíveis nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo. Foram 4.150 inscrições a mais em relação ao ano passado, quando a Fuvest recebeu 107.330 inscrições.

O número de candidatos vinha caindo nos últimos dois anos e voltou a subir.

A prova será realizada no dia 23 de novembro em 32 cidades da Região Metropolitana de São Paulo, do interior e do litoral paulista. Ao todo, 88 locais receberão os vestibulandos. A abertura dos portões das escolas acontecerá às 12h, com fechamento dos portões e início da aplicação da prova às 13h.

Uma novidade do vestibular deste ano foi a possibilidade de escolha do local para a realização da prova da 1ª fase. Nas cidades ou regiões da capital onde havia duas ou mais escolas aplicadoras, o vestibulando tinha a opção de indicar sua preferência de local.

Calendário do Vestibular Fuvest 2026

- Primeira Fase: 23/11/2025 - Segunda Fase: 14 e 15/12/2025 - Provas de competências específicas - Música: 09 a 12/12/2025 - Provas de competências específicas - Artes Visuais: 11/12/20205 - Prova de competências específicas - Artes Cênicas: 5 a 9/01/2026 - Primeira chamada: 23/01/2026