Furtos na cidade de SP sobem 9% em setembro; no Estado alta foi de 3%

A cidade de São Paulo teve alta de 9,3% nos furtos em setembro deste ano em comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 31, pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP).

Foram 22.171 casos registrados no período, ante 20.292 no mesmo mês de 2024 Em nota, a SSP diz que segue "ampliando as estratégias de combate a todas as modalidades de crimes na capital, com investimentos em inteligência policial, tecnologia e inovação para fortalecer o trabalho das forças de segurança".

Os roubos caíram 4,3% no mês passado na capital. Foram 7.966 (358 a menos que no ano passado). Os latrocínios também recuaram: de seis para duas ocorrências. O número de estupros caiu 8,2%: de 279 ocorrências para 256.

Já os homicídios passaram de 49 em setembro de 2024 para 52 casos neste ano.

Números na capital paulista

Furtos: tiveram alta de 9,3% em setembro, com 22.171 casos Roubos: tiveram queda de 4,3% em setembro, com 7.966 casos Estupros: tiveram queda de 8,2% em setembro, com 256 casos Latrocínios: tiveram queda de 67% em setembro, com 2 vítimas Homicídios: tiveram alta de 6,1% em setembro, com 52 vítimas

Indicadores no Estado

Quando se considera todo o Estado, também houve alta de furtos: 47.282, crescimento de 3% em relação a setembro de 2024. Os latrocínios (-40%), homicídios (-22%) e roubos (-10%) recuaram.

Furtos: tiveram alta de 3% em setembro, com 47.282 casos Roubos: tiveram queda de 10% em setembro, com 12.766 casos Latrocínios: tiveram queda de 40% em setembro, com 9 vítimas Homicídios: tiveram queda de 22% em setembro, com 197 vítimas Estupros: tiveram queda de 2% em setembro, com 1.311 casos

A SSP destaca que, de janeiro a setembro deste ano, as ações conjuntas levaram a uma redução de 12,18% nos roubos em geral, enquanto os roubos de veículos recuaram 15,83% e os furtos de veículos diminuíram 6,95%. "Esses índices são os menores números de roubos em geral e de veículos dos últimos 25 anos na cidade de São Paulo. No mesmo período, as forças policiais prenderam e apreenderam 35.765 infratores, um aumento de 9,3% em relação ao ano anterior."

Além disso, a SSP diz que 2.546 armas de fogo foram retiradas das ruas e 14.091 veículos foram recuperados. "Tanto no comparativo mensal quanto no acumulado do ano, os furtos de veículos também apresentaram o menor índice em três anos. No acumulado de nove meses, passaram de 31.805 para 29.595 registros, queda de 6,95%."