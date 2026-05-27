Furtos, assaltos, tiros: ação de motoqueiros aterroriza moradores de Pinheiros: 'Muito triste'

Uma sequência de roubos e furtos em Pinheiros, um dos bairros mais tradicionais da zona oeste de São Paulo, tem feito moradores da região intensificarem as ações contra a violência na região. No começo da semana, uma faixa para alertar sobre assaltos chegou a ser instalada na Rua Lisboa. O aviso foi retirado horas depois pela Prefeitura.

Os criminosos atuam principalmente sobre duas rodas e quase sempre em grupos de falsos entregadores, conhecidos como "gangues das motos". Na madrugada desta quarta-feira, 27, um homem foi baleado em um roubo na região.

"Pinheiros parece que deixou de ser um bairro legal, amigável. Temos sofrido assaltos com frequência, em todas as ruas", afirma Rosane Brancatelli, do movimento Pró-Pinheiros. "Agora temos um bairro tenso."

A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP) diz, em nota, que as polícias Civil e Militar intensificaram as ações integradas na região de Pinheiros, com foco no combate aos crimes patrimoniais, especialmente roubos e furtos. Disse ainda que, no primeiro trimestre deste ano, houve redução de 2,1% nos casos, comparando com 2025.

Ainda assim, o distrito policial de Pinheiros, que também atende a região da Vila Madalena, foi o que mais registrou furtos em toda a cidade de janeiro a março (2.589), com alta de 4,2% ante o mesmo período do ano passado. Os pontos de atenção no bairro são diversos, como mostra o Radar da Criminalidade, ferramenta exclusiva do Estadão.

Já a Prefeitura da capital informou que já são 7,8 mil câmeras do Programa Smart Sampa somente na região de Pinheiros, e acrescentou que a Guarda Civil Metropolitana (GCM) mantém patrulhamentos 24 horas por dia na região.

Na madrugada desta quarta, três criminosos em motocicletas balearam um rapaz de 24 anos em um assalto. A abordagem aconteceu na Rua Bianchi Bertoldi. Ele foi levado para o Hospital das Clínicas e ficou internado. Os suspeitos fugiram. Testemunhas disseram que o mesmo grupo tinha praticado assaltos no bairro antes de balear o homem.

Em resposta a esse e outros crimes violentos, a Polícia Militar realiza nesta quarta-feira a operação denominada Impacto Força Total na região do bairro de Pinheiros e imediações. O objetivo é ampliar a visibilidade do policiamento, prevenir e combater crimes de roubos com emprego de motocicletas. A PM vai usar até drones policiais.

Moradores instalam faixa de alerta, mas aviso é retirado pela Prefeitura

Na segunda-feira, 25, depois de casos recentes de assaltos por motoqueiros, moradores e comerciantes da Rua Lisboa, em Pinheiros, estenderam uma faixa alertando para esse tipo de crime, com os dizeres: "Cuidado. Trecho com alto índice de assaltos por motoqueiros. Fiquem atentos!".

Ao Estadão, uma publicitária de 38 anos que participou da iniciativa afirmou que ao menos 50 moradores da região financiaram a ação. "O que motivou a instalação da faixa foi a gente estar cansado, na verdade, de presenciar tanto assalto, tantas histórias de assaltos e abordagens, e acho que, principalmente, a sensação de medo que vem pairando", disse.

A moradora conta que, em março deste ano, ela própria foi vítima de um assalto, enquanto caminhava com a cachorra por volta das 13h perto da Praça Benedito Calixto. "Fui abordada por um motoqueiro que veio na contramão, avançou sobre o meio-fio e subiu armado", afirmou. O ladrão levou o celular da publicitária, que teve um prejuízo de R$ 15 mil em transferências bancárias.

"É um bairro muito gostoso de se caminhar. Mas, com esse aumento, essa ameaça tão frequente de assaltos, de abordagens com armas, inclusive com disparos e mortes, a gente fica muito triste, muito preocupado e com a sensação de nervosismo muito forte", disse a publicitária, que mora na região há seis anos. No ano passado, um jovem de 23 anos foi morto ao lado do namorado em um assalto na região.

Há um mês, no dia 26 de abril, o ex-cônsul do Brasil no Japão Adelmo Garcia e sua mulher foram assaltados no bairro por três homens em motos. O casal esperava um carro de aplicativo, em uma rua movimentada do bairro, quando foi rendido pelos três assaltantes, um deles armado. Os criminosos levaram os celulares, uma bolsa com dinheiro e um relógio. Os suspeitos fugiram.

Em outro caso, no dia 28 de abril, um pedestre foi abordado à luz do dia por um motociclista quando caminhava pela rua. O suspeito, de capacete, apontou uma arma e exigiu o celular da vítima. Em seguida, fugiu. Imagens de câmeras de segurança gravaram o assalto. O caso é investigado pelo 14.º Distrito Policial.

A faixa de indignação foi instalada pelos moradores por volta das 12h30 de segunda. Cerca de 2 horas depois, foi retirada, segundo moradores. "E rapidamente a Prefeitura removeu a faixa na rua. Inacreditável!", reagiu Fabrício Gonzales, em rede social.

Em nota, a Prefeitura confirmou que a faixa foi removida pela fiscalização, por meio da Subprefeitura Pinheiros, com base na Lei Cidade Limpa. Pela lei, a instalação de faixas em vias públicas não é permitida, salvo em exceções previstas na legislação.

Roubos são marcados por ações de falsos entregadores

Os ladrões se disfarçam de entregadores, tirando proveito do fato de que o bairro concentra grande número de comércios. "Sofremos mais onde tem acúmulo de restaurantes com grupos de motoboys esperando entregas. Já não nos sentimos confortáveis e tranquilos ao caminhar nas ruas. A insegurança e o medo sempre presentes, a qualquer hora do dia. Saímos sem celular ou aliança de casamento", diz Rosane.

Em janeiro, para chamar a atenção para a falta de segurança, uma pizzaria da Rua Fradique Coutinho chegou a distribuir fatias de pizza grátis para quem apresentasse um boletim de ocorrência de furto ou roubo na região.

Vanessa Rocha Rego, do Coletivo Pinheiros, que integra uma rede de 13 associações, diz que a entidade tem realizado ações conjuntas com o movimento Pró-Pinheiros para cobrar mais segurança no bairro.

"Promovemos reuniões e rodas de conversa com, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Metropolitana; a gente quer colaborar com a segurança, mas esbarra numa questão de política pública", afirma. "Temos acompanhado o aumento das ocorrências. Eles sempre falam que caem, caem, mas está assim."

Governo do Estado e Prefeitura falam em reforço no policiamento

Conforme a Prefeitura, na região de Pinheiros, são 7.803 câmeras do Programa Smart Sampa. Além disso, a Guarda Civil Metropolitana, da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), mantém patrulhamento 24 horas por dia, com reforço em áreas estratégicas e operações permanentes, como Madrugada Mais Segura e Saturação, voltadas ao combate de furtos e roubos, especialmente de celulares.

A Secretaria da Segurança Pública afirma que a tentativa de roubo ocorrida na madrugada desta quarta é investigada para o devido esclarecimento dos fatos. "A SSP reforça que as polícias Civil e Militar intensificaram as ações integradas na região de Pinheiros, zona oeste da capital, com foco no combate aos crimes patrimoniais, especialmente roubos e furtos", diz, em nota.

A pasta destaca ainda que, na área do 14º Distrito Policial (Pinheiros), houve redução de 2,10% nos casos de roubo no primeiro trimestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. "As ações integradas seguem em andamento com o objetivo de ampliar a sensação de segurança e reduzir ainda mais os índices criminais na região", diz a secretaria.