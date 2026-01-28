Capa Jornal Amazônia
Funcionário que trabalhava para a Enel morre durante serviço em São Paulo

Estadão Conteúdo

Um funcionário de uma empresa parceira da Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia na região metropolitana de São Paulo, morreu nesta terça-feira, 27, durante um serviço realizado na rede elétrica da capital paulista.

Em nota, a Enel lamentou o ocorrido e disse que a vítima trabalhava em uma "obra de melhoria" na cidade quando veio a óbito. Questionada, a empresa não informou o local da ocorrência, a causa da morte, nem o nome da empresa terceirizada para a qual o funcionário trabalhava.

"A Enel Distribuição São Paulo lamenta profundamente o falecimento de um colaborador de uma empresa parceira da companhia, durante uma obra de melhoria da rede na capital paulista", afirmou a Enel em comunicado enviado à reportagem.

A distribuidora acrescentou que aguarda o resultado da perícia no local e que acionou a empresa parceira "para que seja prestado todo o apoio necessário à família do profissional neste momento."

O Estadão procurou também a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) sobre o caso, mas não houve retorno até a publicação deste texto. A reportagem será atualizada se houver uma resposta.

Temporal

A região metropolitana de São Paulo foi atingida por um forte temporal na tarde desta terça. Conforme o Corpo de Bombeiros, a corporação recebeu 33 chamados para quedas de árvores na capital e região metropolitana, entre 14h e 18h30. Por volta das 18h, cerca de 81 mil imóveis chegaram a ficar sem luz, sendo 77 mil na capital.

Por conta dessa situação, a Enel informou que estava com equipes nos locais para fazer o reparo dos serviços. Por volta das 21h, o número de domicílios afetados já tinha caído para cerca de 60 mil em toda a área de concessão, e para 41 mil na cidade de São Paulo.

