Variedades

Funcionário morre prensado por tronco de árvore durante poda

Maicon Ferreira da Silva, de 39 anos, chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos

Estadão Conteúdo
fonte

Ele fazia a poda de uma árvore quando o tronco cedeu e caiu sobre ele (Reprodução)

Um funcionário de uma empresa contratada pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, morreu na manhã de quinta-feira, 9, após ser prensado pelo tronco de uma árvore durante um trabalho de poda no Jardim Pauliceia. Maicon Ferreira da Silva, de 39 anos, chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos.

Ele fazia a poda de uma árvore quando o tronco cedeu e caiu sobre ele, pressionando o funcionário da empresa terceirizada Vila Boa Construções e Serviços contra um muro.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas o funcionário não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, a ocorrência foi registrada como morte suspeita/acidental no 5º Distrito Policial da cidade.

A Prefeitura de São Bernardo do Campo disse que o funcionário utilizava todos os equipamentos de segurança no momento do acidente e que segue dando todo o apoio necessário aos familiares dele.

"A vítima usava todos os equipamentos de segurança (EPIs) no momento do acidente e trata-se de serviço de rotina dos profissionais. A prefeitura se solidariza com a família e segue dando todo o apoio necessário", afirmou a prefeitura.

