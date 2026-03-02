Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Funcionária morre após assalto a farmácia com troca de tiros entre policial e suspeitos

Um dos tiros acabou atingindo uma funcionária da farmácia, de 38 anos.

Estadão Conteúdo
fonte

Câmeras de segurança mostraram o momento do tiroteio dentro da farmácia (Foto: Reprodução/TV Globo)

Uma tentativa de assalto a uma farmácia na zona norte de São Paulo na madrugada do último sábado, 28 de fevereiro, terminou com a morte de uma funcionária do estabelecimento. De acordo com informações da Polícia Militar, o caso aconteceu na Rua Conselheiro Moreira de Barros, altura do número 901, no bairro de Santana.

Segundo a PM, dois criminosos invadiram o local por volta da 1h30 e anunciaram o assalto. Um policial civil, de 49 anos, que estava na farmácia, resolveu intervir e abriu fogo contra os suspeitos.

Um dos tiros acabou atingindo uma funcionária da farmácia, de 38 anos. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. Os criminosos fugiram do local, não foram localizados e, até a tarde desta segunda, 2, seguiam foragidos.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP) informou que investiga o caso e que a ocorrência foi registrada no 13° DP (Casa Verde), como morte decorrente de intervenção policial e tentativa de roubo a estabelecimento comercial.

Por conta da participação de um policial civil, a corregedoria da Polícia Civil está conduzindo as investigações. "Diligências estão em andamento para a localização dos criminosos", disse a pasta.

O crime aconteceu um uma unidade da Drogaria São Paulo. Em nota, a rede disse lamentar o "triste episódio" do assalto a uma das unidades da empresa e afirma estar oferecendo suporte psicológico e acolhimento aos envolvidos, incluindo a família da vítima.

"Seguimos colaborando plenamente com as investigações e confiamos nas autoridades competentes no reforço de medidas para este problema de segurança pública", acrescenta a nota. "A Drogaria São Paulo repudia veementemente toda e qualquer forma de violência", acrescentou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

VIOLÊNCIA/SP/ASSALTO/FARMÁCIA/FUNCIONÁRIA/MORTE
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda