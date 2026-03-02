Funcionária morre após assalto a farmácia com troca de tiros entre policial e suspeitos

Uma tentativa de assalto a uma farmácia na zona norte de São Paulo na madrugada do último sábado, 28 de fevereiro, terminou com a morte de uma funcionária do estabelecimento. De acordo com informações da Polícia Militar, o caso aconteceu na Rua Conselheiro Moreira de Barros, altura do número 901, no bairro de Santana.

Segundo a PM, dois criminosos invadiram o local por volta da 1h30 e anunciaram o assalto. Um policial civil, de 49 anos, que estava na farmácia, resolveu intervir e abriu fogo contra os suspeitos.

Um dos tiros acabou atingindo uma funcionária da farmácia, de 38 anos. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. Os criminosos fugiram do local, não foram localizados e, até a tarde desta segunda, 2, seguiam foragidos.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP) informou que investiga o caso e que a ocorrência foi registrada no 13° DP (Casa Verde), como morte decorrente de intervenção policial e tentativa de roubo a estabelecimento comercial.

Por conta da participação de um policial civil, a corregedoria da Polícia Civil está conduzindo as investigações. "Diligências estão em andamento para a localização dos criminosos", disse a pasta.

O crime aconteceu um uma unidade da Drogaria São Paulo. Em nota, a rede disse lamentar o "triste episódio" do assalto a uma das unidades da empresa e afirma estar oferecendo suporte psicológico e acolhimento aos envolvidos, incluindo a família da vítima.

"Seguimos colaborando plenamente com as investigações e confiamos nas autoridades competentes no reforço de medidas para este problema de segurança pública", acrescenta a nota. "A Drogaria São Paulo repudia veementemente toda e qualquer forma de violência", acrescentou.