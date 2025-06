Frio intenso: Santa Catarina registra -8ºC; estradas e 'paredão' ficam congelados

O Estado de Santa Catarina é um dos mais castigados pelas baixas temperaturas nesta primeira frente fria do inverno de 2025. De acordo com a Defesa Civil estadual, chegou a fazer -8,1ºC nesta quarta-feira, 25, na cidade de Urupema, a menor até então registrada.

Meteorologistas já tinham alertado que a serra catarinense seria uma das mais impactadas pelo frio, provocado por um ciclone extratropical oceânico que subiu do Uruguai.

Na região da Serra do Rio do Rastro, estradas, um "paredão" de pedras e a vegetação ficaram totalmente congeladas. A polícia militar rodoviária precisou interditar por um período as rodovias e aplicar sal para derretimento do gelo, além de ter colocado uma rede para evitar que pedaços de gelo despenquem.

"Foi espalhada uma tonelada de sal na noite desta terça-feira, 24, nos pontos críticos, que estavam congelados na Serra do Rio do Rastro, entre o km 405 e o 406 da SC-390, em Lauro Muller", publicou a polícia militar rodoviária catarinense.

Em Bom Jardim da Serra, um lago ficou com a sua superfície congelada, com sensação térmica de -14ºC, conforme moradores.

O frio deve começar a diminuir gradativamente nesta quinta-feira, 26, segundo a Climatempo. A previsão é de mínima de 3ºC e máxima de 11ºC em Urupema, por exemplo. Na sexta (27), sobe para mínima de 9ºC e máxima de 14ºC.