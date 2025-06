Frio e chuva: veja como fica o tempo em São Paulo nos próximos dias

A passagem de uma frente fria traz chuva e também inibe a elevação das temperaturas nesta sexta-feira, 6. De acordo com a Meteoblue, a máxima na cidade de São Paulo deve ser de 19ºC ao longo do dia. No fim de semana, os termômetros passam dos 20ºC, voltando a cair a partir de segunda-feira, 9. As precipitações também devem persistir ao menos até terça-feira, 10.

Sexta-feira - mínima: 15ºC e máxima: 19ºC

Esta sexta, 6, começou com muitas nuvens e temperaturas amenas. "No decorrer do dia, os ventos que sopram do mar ainda vão favorecer a entrada de umidade e a formação de muitas nuvens em toda a faixa leste paulista", de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Sábado - mínima: 16ºC e máxima: 21ºC

No sábado, 7, o dia vai começar com muitas nuvens e formação de névoa úmida. Há possibilidade de chuva em forma de pancadas isoladas entre o fim da tarde e a noite.

Domingo - mínima: 16ºC e máxima: 23ºC

No domingo, 8, muitas nuvens e poucas aberturas de sol no período da manhã. "Entre o meio da tarde e a noite, a propagação de áreas de instabilidade associadas à um cavado, área de baixa pressão nos níveis médios e altos de atmosfera, vai gerar pancadas de chuva com trovoadas e possíveis rajadas de vento", segundo o CGE.

Segunda onda de frio do ano

De acordo com a Climatempo, esta será a segunda onda de frio do ano - a primeira foi registrada entre o fim de maio e início de junho. A previsão é que esta seja menos intensa, mas pode ser mais longa e dure, em algumas regiões, pelo menos até 14 de junho.

Em algumas localidades, podem ser mais dias como é o caso da cidade de São Paulo. Na segunda-feira, a expectativa é de variação entre 15ºC e 17ºC.

Na terça-feira (10) e na quarta-feira, 11, a máxima prevista é de 15ºC, de acordo com a Meteoblue. Até dia 19 de junho, a máxima não deve ultrapassar os 20ºC na capital paulista.