Frio e chuva persistem em SP; veja até quando

A cidade de São Paulo permanece com temperaturas mais baixas ao menos até sexta-feira, 31. No fim de semana, os termômetros sobem um pouco, com a máxima acima dos 20ºC. Há, no entanto, risco de chuvas mais fortes entre sábado, 1º, e domingo, 2, dia de Finados.

Nesta quinta-feira, 30, o dia começou com chuva fraca, ainda em razão da propagação de uma área de instabilidade oriunda do interior do Estado de São Paulo.

"Os ventos úmidos que sopram do mar contra a costa paulista mantêm os próximos dias com muitas nuvens e temperaturas mais baixas. Os dias serão marcados por tempo instável e chuvoso", acrescenta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

A sexta-feira, 31, também será marcada por temperaturas mais baixas e possibilidade de chuva fraca. No sábado, o cenário atmosférico se mantém instável e chuvoso.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Sexta-feira: entre 16ºC e 19ºC; - Sábado: entre 18ºC e 24ºC; - Domingo: entre 19ºC e 22ºC; - Segunda-feira: entre 18ºC e 23ºC.