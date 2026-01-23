Frio dará trégua no fim de semana em SP; veja a previsão completa

A cidade de São Paulo deve voltar a registrar dias mais quentes a partir deste fim de semana. Nos últimos dias, a capital registrou temperaturas baixas para esta época do ano. Na próxima semana, também estão previstas fortes chuvas.

Nesta sexta-feira, 23, a cidade amanheceu com céu encoberto e novamente sensação de frio. Entre a tarde e a noite, o tempo fica mais instável com chuva fraca e termômetros em declínio, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

De acordo com o CGE, a partir deste sábado, 24, os termômetros apresentam ligeira elevação, com maiores períodos de sol. Até domingo, 25, não há previsão de temporais, apenas chuva fraca e chuviscos intermitentes.

Veja a variação de temperatura, segundo a Meteoblue, para os próximos dias:

- Sexta-feira: entre 17ºC e 21ºC; - Sábado: entre 17ºC e 23ºC; - Domingo: entre 19ºC e 25ºC; - Segunda-feira: entre 18ºC e 25ºC; - Terça-feira: entre 19ºC e 26ºC; - Quarta-feira: entre 18ºC e 28ºC.

Conforme a Meteoblue, a partir de segunda-feira, 26, também estão previstas chuvas mais fortes na cidade de São Paulo. A condição climática só deve dar uma leve trégua na quinta-feira, 29.