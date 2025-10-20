Frio continua em SP; veja a previsão do tempo para os próximos dias

Uma nova frente fria, que avançou pelo Brasil no fim de semana, mudou completamente o padrão do tempo em grande parte do País. A condição climática trouxe chuva, ventania e houve queda significativa dos termômetros. Em São Paulo, a Defesa Civil do Estado emitiu no domingo, 19, um alerta de frio intenso para os próximos dias.

Nesta segunda-feira, 20, o frio segue presente sobre o Estado paulista. Na terça-feira, 21, o tempo abre sobre a capital paulista e a região metropolitana, mas a massa de ar polar mantém as manhãs frias.

"O ar frio mantém as temperaturas baixas para a época do ano na capital paulista neste início de semana. Atenção com a sensação térmica mais baixa devido aos ventos constantes, porém mais fracos", reforça o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Veja a previsão para os próximos dias na cidade de São Paulo, segundo a Meteoblue:

- Segunda-feira: entre 11ºC e 17ºC; - Terça-feira: entre 11ºC e 20ºC; - Quarta-feira: entre 12ºC e 22ºC; - Quinta-feira: entre 11ºC e 24ºC; - Sexta-feira: entre 13ºC e 26ºC.

Outras áreas do Sudeste também registram instabilidades. No Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Espírito Santo, a chuva persiste e o céu fica carregado, o que também ajuda a reduzir as temperaturas. "No entanto, a queda mais acentuada é esperada mesmo para o Estado de São Paulo, Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais, onde a influência da massa de ar frio é mais direta", estima a Climatempo.

Em Curitiba, no Paraná, na região Sul do País, as temperaturas máximas permanecem abaixo dos 20ºC ao menos até terça-feira. Em Florianópolis, em Santa Catarina, os termômetros atingem ao menos 23ºC até quarta-feira, 22. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, segundo a Meteoblue, a máxima nesta segunda-feira é de 23ºC.

No Centro-Oeste, a frente fria também atua, mas de forma menos intensa, conforme a Climatempo. Já no Nordeste, o sistema provoca aumento da chuva apenas no litoral da Bahia, enquanto as demais áreas seguem com sol e calor.

"No Norte, a frente fria não avança com força suficiente, e as temperaturas permanecem elevadas, com chuva concentrada em Roraima e no norte do Amazonas", acrescenta a empresa de meteorologia.

De acordo com a Climatempo, a semana começou com a massa de ar polar mantendo o tempo firme e as temperaturas mais amenas em algumas áreas do País.

"Mesmo após o afastamento da frente fria, o ar frio que vem na retaguarda do sistema continua atuando e impedindo o retorno rápido do calor. Essa transição marca o início de um período de temperaturas mais baixas, especialmente nas madrugadas, e consolida o retorno do frio ao País", projeta a empresa de meteorologia.