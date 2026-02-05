Frente fria provoca chuva e queda de temperaturas em SP e em outros Estados

Uma frente fria deve alterar o padrão do tempo em São Paulo e em outros Estados das regiões Sul e Sudeste entre sexta-feira, 6, e domingo, dia 8, com aumento do risco de temporais e leve queda nas temperaturas.

Em São Paulo, os efeitos do sistema começam a ser sentidos a partir da tarde de sábado, 7. De acordo com informações da Climatempo, a combinação entre calor, umidade elevada e a aproximação da frente fria irão favorecer a ocorrência de pancadas de chuva moderadas a fortes, principalmente no período da tarde e da noite.

No domingo, a instabilidade se acentua, aumentando o risco de alagamentos e deslizamentos em regiões que já receberam volumes elevados de chuva nos últimos dias. Nesse mesmo período, as temperaturas começam a cair em São Paulo, com a máxima prevista em 25°C, segundo a Meteoblue.

Ainda no Sudeste, a frente fria alcança para o Rio de Janeiro no domingo, ampliando o risco de chuva intensa também em áreas do centro, sul e oeste de Minas Gerais. Nesses Estados, o solo encharcado aumenta a possibilidade de transtornos, como alagamentos e deslizamentos.

O Espírito Santo e o leste e nordeste de Minas Gerais devem sentir pouca influência do sistema. Nessas regiões, a chuva tende a ocorrer de forma isolada, associada ao calor.

A frente fria irá avançar inicialmente pelo Sul do País, onde provoca mudança mais brusca nas condições do tempo. No Rio Grande do Sul, a instabilidade começa ainda na tarde de sexta-feira, após uma semana de calor intenso e tempo seco. A chuva deve ser mais concentrada no sábado, acompanhada de aumento da nebulosidade e queda temporária das temperaturas.

No domingo, o sol volta a aparecer em grande parte do Estado, com chance de pancadas isoladas no norte gaúcho.

Em Santa Catarina e no Paraná, o sábado começa com sol e calor, mas a instabilidade avança ao longo do dia. Há previsão de chuva forte, sobretudo à tarde e à noite. No domingo, a chuva se concentra no interior dos Estados, enquanto o litoral deve permanecer sob influência da frente fria desde as primeiras horas do dia.

Inmet mantém alertas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve e atualizou os avisos meteorológicos que indicam risco de tempestades, acompanhadas de ventos fortes, alagamentos, queda de galhos de árvores e descargas elétricas em São Paulo.

Todo o território paulista está sob alerta amarelo, classificado como perigo potencial para chuva intensa. Além disso, áreas específicas do Estado permanecem em alerta laranja, nível que indica maior risco associado aos volumes previstos. Nessas regiões, a precipitação pode variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou alcançar acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia, segundo o Instituto.

Enquanto a frente fria se aproxima do Sul, a região permanece sob alerta vermelho para onda de calor. Antes da chegada do sistema, temperaturas até 5 °C acima da média atingem áreas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.