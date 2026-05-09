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Frente fria avança em SP com chuva, ventos fortes e queda de temperatura

Estadão Conteúdo

A chegada de uma frente fria deve provocar uma mudança brusca no tempo em São Paulo a partir deste sábado, 9, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e queda acentuada de temperatura em diversas regiões do Estado nos próximos dias. O alerta foi emitido pela Defesa Civil estadual. Na capital paulista, os termômetros devem chegar a 12°C durante as madrugadas.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a frente fria começa a avançar pelo território paulista neste sábado, aumentando as condições para chuvas mais intensas nas regiões próximas ao Paraná, principalmente em Presidente Prudente e Marília. Ao longo do dia, os ventos começam a derrubar as temperaturas no centro-sul do Estado.

No domingo, 10, Dia das Mães, a frente fria avança pelas demais regiões paulistas e deve provocar chuva mais intensa, com risco de temporais isolados, raios e rajadas de vento entre 40 km/h e 50 km/h.

Na capital paulista, as temperaturas devem variar entre 14°C e 21°C, segundo o Climatempo. Os maiores volumes de chuva são esperados em regiões como Registro, Baixada Santista, Itapeva, Sorocaba, Marília e Grande São Paulo.

Na sequência, uma massa de ar polar avança sobre o Estado e deve intensificar a queda nas temperaturas a partir da noite de domingo. Entre segunda-feira, 11, e quarta-feira, 13, cidades das regiões de Itapeva, Marília e Presidente Prudente podem registrar mínimas abaixo dos 10°C.

Também há previsão de nevoeiro em áreas da faixa leste paulista nos próximos dias.

A Defesa Civil orientou a população a redobrar os cuidados por causa do risco de queda de árvores, destelhamentos, interrupção no fornecimento de energia elétrica e alagamentos.

O órgão recomenda evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a postes ou estruturas metálicas frágeis e não passar por áreas alagadas durante temporais. A Defesa Civil também pede atenção especial com crianças, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade e animais domésticos diante da queda de temperatura.

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