Fred, cachorrinho salsicha que desapareceu após explosão em São Paulo, é encontrado

Fred, um cachorrinho da raça dachshund (ou teckel), também conhecida como cão-salsicha, saiu correndo após um imóvel explodir no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, na noite desta quinta, 13. Ele foi encontrado horas depois, durante os trabalhos da perícia e limpeza dos estragos provocados na região. Vizinho do lado direito da casa apontada pela polícia como depósito clandestino de fogos de artifício, o animal ficou muito assustado e acabou fugindo, segundo relata o tutor.

O empresário Carlos Mariano, dono do cachorro, conta que chegou 5 minutos após o ocorrido. A família foi uma das mais afetadas. A mulher de Mariano está internada na UTI e seu filho de 7 anos também ficou ferido e foi hospitalizado. "A casa está bem destruída. Parecia uma bomba", relata.

Vítima era baloeiro, aponta polícia

A Polícia Civil acredita que o corpo encontrado carbonizado no imóvel que explodiu era de Adir Mariano. O Instituto Médico Legal (IML), entretanto, ainda não confirmou a identidade do rapaz. Segundo o delegado Filipe Soares, responsável pela investigação do caso, Adir era baloeiro e respondia a dois processos. Ele morava no local há 40 dias e está desaparecido. Parentes foram ao IML para tentar fazer o reconhecimento. "Ele tem passagem pela polícia no ano de 2011 e 2012 por soltar balões. Ele foi capturado (à época) pela Polícia Civil e estava respondendo processo. Em um deles foi absolvido", afirmou Soares.

A casa era utilizada de forma irregular. A explosão, registrada por volta das 19h50 de quinta-feira, 13, atingiu imóveis vizinhos, derrubou estruturas metálicas e provocou danos em diversos veículos estacionados na região. Ainda de acordo com o delegado, o GATE apreendeu o material encontrado no imóvel e encaminhou para perícia, que irá apontar o que exatamente é: "se é explosivo, dinamite", explicou o Soares.

A polícia também apura se ele agia sozinho, quem fornecia os materiais. O imóvel tinha sido alugado havia pouco tempo. "Ele tinha acabado de se mudar para aquele local, era um morador recente. Os vizinhos não tinham conhecimento de quem era ele, o que fazia."

Imagens que circularam nas redes sociais mostraram uma área pegando fogo e uma grande coluna de fumaça, nos arredores de prédios. Um vídeo feito por câmeras de monitoramento captaram o momento da forte explosão (veja acima), com rajadas de fogos de artifícios cruzando a Avenida Salim Farah Maluf.

De acordo com os bombeiros, a explosão deixou 10 feridos: uma mulher com traumatismo cranioencefálico e um homem com escoriações foram encaminhados ao Hospital Nipo-Brasileiro; um homem apresentando otorragia foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao PS Tatuapé; e um homem com ferimento na mão foi socorrido por convênio; outras seis pessoas tiveram ferimentos leves, foram avaliadas no local e liberadas.

Em vídeos feitos por moradores de edifícios próximos ao local, é possível perceber alguns "clarões" em meio à fumaça. Usuários nas redes sociais relataram escutar um barulho alto e contam que "tremeu tudo". A área precisou ser isolada e, em decorrência do fogo, não foi possível saber com exatidão o local da origem das chamas no início da ocorrência. As informações preliminares da PM chegaram a indicar a possibilidade de queda de balão e danos em transformadores da rede de transmissão elétrica.