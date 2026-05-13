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França coloca navio com 1,7 mil pessoas a bordo em quarentena após morte de passageiro

Estadão Conteúdo

A França determinou a quarentena de mais de 1.700 pessoas a bordo de um navio de cruzeiro que chegou nesta terça-feira, 12, a Bordeaux, proveniente da cidade de Brest, na Bretanha. A determinação do isolamento da embarcação veio depois da confirmação da morte de um passageiro de 90 anos por suspeita de gastroenterite, possivelmente causada pelo norovírus, segundo autoridades sanitárias francesas.

Entre os 1.233 passageiros, na sua maioria britânicos e irlandeses, cerca de 50 apresentaram sintomas e estão sendo testados para a contaminação pelo norovírus. Há também 514 tripulantes a bordo. O navio da Ambassador Cruise Line, que partiu das Ilhas Shetland em 6 de maio, fez escalas em Belfast, Liverpool e Brest antes de chegar a Bordeaux, de onde segue para a Espanha.

Diferente do hantavírus, o norovírus causa gastroenterite, uma doença com taxa de mortalidade bem menor, mas pode afetar grupos de risco e pessoas mais velhas. Além disso, o norovírus é conhecido por ser altamente contagioso. Por isso mesmo, não é incomum em cruzeiros, onde há muitas pessoas confinadas.

A notícia veio logo depois de encerrada a evacuação do navio de cruzeiro MV Hondius, que estava em isolamento por conta de um surto de hantavirose. A embarcação está a caminho do porto de Rotterdam, na Holanda, onde será desinfectada. Na noite de terça-feira, 12, dois voos com os últimos 28 passageiros pousaram em Eindhoven, também na Holanda.

Três pessoas que estiveram nesse navio morreram, vítimas do hantavírus. Além disso, uma francesa e um espanhol que já tinham voltado para seus respectivos países testaram positivo para a hantavirose e estão internados em isolamento. A Organização Mundial de Saúde confirmou outros nove casos da doença e mais duas suspeitas, mas, por enquanto, descarta a hipótese de disseminação do surto.

A francesa está internada em Paris, em uma unidade de terapia intensiva. Segundo autoridades sanitárias, ela tem "a forma mais severa" da doença e está sendo tratada com um aparelho de respiração extracorpórea. Outros quatro cidadãos franceses que tiveram contato com pessoas contaminadas pelo vírus estão em isolamento hospitalar, mas seguem testando negativo. O espanhol, por sua vez, apresenta sintomas respiratórios leves.

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saúde

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