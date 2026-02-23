Forte nevasca nos EUA provoca cancelamento de voos no Brasil; saiba quais

Ao menos 12 voos que partiriam do Brasil para os Estados Unidos entre domingo, 22, e esta segunda-feira, 23, foram cancelados por causa das tempestades de neve que atingem o país.

No Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, três voos foram cancelados: dois com destino a Nova York e um que desembarcaria na capital fluminense nesta segunda-feira.

Já em no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, nove voos foram cancelados: cinco voos com destino a Nova York e um para Boston, no domingo, e três voos que desembarcariam em São Paulo com origem em Nova York, nesta segunda, de acordo com o serviço de rastreamento de voos FlightAware.

Os principais destinos com rotas canceladas são Boston e Nova York, onde as condições meteorológicas são mais severas.

A Latam Airlines Brasil, que opera rotas com destino aos Estados Unidos, informou que "alguns de seus voos de/para Nova Iorque e de/para Boston, previstos para os dias 22/2 (domingo) e 23/2 (segunda-feira), precisaram ser cancelados devido a nevasca que atinge a região, fato totalmente alheio ao controle da companhia".

A empresa diz que está oferecendo assistência aos passageiros impactados, inclusive os em conexão, que serão acomodados em outros voos da companhia e que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos.

As autoridades de Nova York preveem que as condições climáticas piorarão ao longo do domingo e projetam nevascas significativas durante a noite e na segunda-feira.

São esperados entre 45 e 60 cm de neve na cidade, podendo chegar a até 70 cm em algumas áreas, além de ventos fortes.

O serviço meteorológico nacional (NWS) alertou neste domingo para "fortes quedas de neve, ventos violentos e inundações costeiras" devido à "importante tempestade de inverno". Acrescentou que as condições de nevasca "se materializariam rapidamente" de Maryland até o sudeste da Nova Inglaterra, tornando as viagens "extremamente perigosas".