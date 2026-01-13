Capa Jornal Amazônia
Forte chuva deixa bairros de SP em estado de atenção para alagamentos

Estadão Conteúdo

A chuva que cai em São Paulo no início da noite desta terça-feira, 13, fez o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, colocar partes da capital em estado de atenção para alagamentos.

Até as 19h30, o alerta se concentrava na zona leste da cidade, e não havia pontos de alagamentos ativos registrados pelo CGE.

Conforme o centro, os temporais são resultado do forte calor registrado na capital somado à entrada de uma brisa marítima na cidade. "Imagens de radar e satélite meteorológico registram núcleos de chuva atuando no extremo da Zonas Leste da cidade", diz o centro em nota.

A previsão é que São Paulo enfrente dias mais chuvosos nesta semana, em razão da propagação de áreas de instabilidade oriundas do interior paulista e associadas ao calor e umidade nos finais de tarde.

Na quarta-feira, 14, a parte da manhã poderá ser marcada por pancadas isoladas de chuva rápida. Já no período da tarde, o CGE prevê precipitações mais intensas e que devem se prolongar até à noite. "A temperatura máxima atinge os 29°C com percentuais mínimos de umidade em torno dos 60%".

Na quinta, 15, o cenário não deve se alterar, com o sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva no decorrer do dia. Por conta disso, as temperaturas não devem subir. "Máxima de 27°C com percentuais mínimos de umidade próximas aos 65%", prevê o centro.

