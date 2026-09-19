Foragido, presidente do Água Santa promete se entregar à polícia

A defesa do presidente do Água Santa, Paulo Korek, procurou a Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo para comunicar que ele pretende se entregar neste sábado, 19. Paulo Camarão, como é conhecido, está foragido desde quinta, 17, quando foi alvo de uma operação da instituição em parceria com o Ministério Público do Estado por suspeita de atuar como "testa de ferro" do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de transportes por meio das empresas Translíder e A2 Transportes.

O advogado Roberto Vasco, que representa Paulo Korek, decidiu procurar a Corregedoria, órgão destinado a investigar a conduta dos próprios policiais civis, porque o empresário afirma ter sofrido uma tentativa de extorsão.

A orientação dada pela Corregedoria foi para que Paulo Korek se apresente em Mogi, onde deve ser ouvido pelo corregedor-geral, João Batista Palma Beolchi. O advogado Roberto Vasco disse ao Estadão que o cliente deve se apresentar na sede do órgão de controle, no centro da capital.

Na sexta, 18, o ex-presidente da Câmara dos Vereadores da capital, Milton Leite (União), que também estava foragido, se entregou. Ele passou por audiência de custódia na tarde deste sábado, 19.

Operação Vectura Corrupta

A operação deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo na última quinta, 17, indica que o PCC teria conseguido influência ou controle sobre 12 das 22 empresas que operam o transporte coletivo da capital. São elas:

Viação Transcap Transportes Alfa Rodobus Transportes Transwolff Transportes A2 Transportes Imperial Transportes Move Buss Transportes Pêssego Transportes Allianz Transportes Transunião Transportes Qualibus Transportes Norte Bus Transportes Spencer Transportes

A investigação surgiu como um desdobramento da Operação Decúrio a partir de elementos encontrados em aparelhos celulares de suspeitos. O material deu às autoridades mais informações sobre os empresários do setor e o crime organizado.

Além de supostos membros do PCC, intermediários, advogados e representantes das empresas, também foi preso o ex-presidente da SPTrans, Levi dos Santos Oliveira.