Fontana Experts assume como administradora na recuperação judicial da FMU

A Fontana Experts (FEX) substituirá a Excelia Administração Judicial no processo de recuperação judicial do Centro Universitário FMU.

A mudança foi determinada pelo juiz Marco Stabel de Carvalho Hannoun, da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), para garantir a continuidade dos procedimentos sob os cuidados de Maria Isabel Vergueiro de Almeida Fontana.

Ela era sócia da Excelia e já cuidava do processo, mas deixou os quadros societários da administradora e atuará agora por meio da FEX.