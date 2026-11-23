A cantora e atriz Ariana Grande, de 33 anos, compartilhou uma experiência curiosa que viveu durante uma sessão de depilação íntima. Em entrevista à revista Harper’s Bazaar, ao lado da atriz Beanie Feldstein, sua colega no filme Entrando Numa Grande Fria, a artista contou que foi reconhecida pela profissional que realizava o procedimento enquanto uma de suas músicas tocava.
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Durante a entrevista, as atrizes participavam de uma dinâmica em que pintavam retratos uma da outra. Ao ser questionada sobre o lugar mais inusitado em que já havia ouvido uma de suas próprias canções, Ariana relembrou o episódio. "Eu não achei que ela soubesse quem eu era, de jeito nenhum. Nunca presumo que as pessoas saibam. Ela estava fazendo o trabalho dela, e minha música começou a tocar", contou a cantora, que também reproduziu a expressão da profissional ao perceber que havia sido reconhecida.
Na ocasião, a mulher comentou que os filhos eram admiradores do trabalho da artista. "Ela disse: 'Meus filhos adoram seu programa, aliás'. E eu respondi: 'Ah, perfeito'. Foi maravilhoso. Eu amo as mulheres e ser mulher. Foi uma experiência de conexão", afirmou Ariana.
A entrevista foi concedida durante a divulgação de Entrando Numa Grande Fria, novo filme da artista. Na semana anterior, Ariana também recebeu quatro indicações ao Grammy de 2027, incluindo categorias relacionadas ao álbum mais recente, petal, e à sua participação musical em Wicked: For Good, lançado em 2025.