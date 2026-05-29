Foguete da Blue Origin explode na plataforma de lançamento durante teste

Um foguete Blue Origin explodiu durante um teste de ignição em Cabo Canaveral, na noite de quinta-feira (28). O incidente sacudiu casas próximas e deixou o céu laranja por instantes.

A Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, confirmou a explosão do seu foguete New Glenn. Ninguém ficou ferido no ocorrido, segundo autoridades da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.

O CEO Jeff Bezos se manifestou via X, afirmando que "é muito cedo para saber a causa principal, mas já estamos trabalhando para descobri-la". Ele complementou que, apesar do dia difícil, a empresa "vai reconstruir o que for preciso e voltar a voar".

Detalhes da Ocorrência

Equipes de emergência estiveram no local por mais de uma hora. Contudo, as autoridades asseguraram que não havia ameaça por fumaça ou outros riscos potenciais.

Casas em Cabo Canaveral e Cocoa Beach tremeram por volta das 21h (horário local). Moradores relataram o ocorrido nas redes sociais, que rapidamente foram preenchidas com fotos de uma bola de fogo laranja. O Complexo de Lançamento 36, local do incidente, é visível da praia.

Histórico e Planos Futuros

O New Glenn, que explodiu, havia sido retirado de operação em abril após um voo. Na ocasião, o foguete colocou um satélite na órbita errada por uma falha no motor. Era seu terceiro voo.

A Blue Origin pretende usar o New Glenn para lançar módulos de pouso à Lua para a Nasa. O foguete estava programado para decolar na próxima semana, levando satélites de internet da constelação Amazon LEO para a órbita.

Com 98 metros de altura, o New Glenn fez sua estreia em 2025. Ele recebeu o nome em homenagem a John Glenn, o primeiro americano a orbitar a Terra. O foguete é maior e mais potente que os New Shepard, usados pela Blue Origin para levar turistas ao espaço.