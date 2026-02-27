Capa Jornal Amazônia
Fogo em prédio da Faculdade de Direito da USP começou após curto em ar-condicionado

O prédio é tombado como patrimônio cultural

Estadão Conteúdo

Um curto-circuito no sistema de ar-condicionado provocou o incêndio no antigo Palácio do Comércio, prédio incorporado à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), segundo informado pelo Corpo de Bombeiros. As chamas consumiram 50 m2 do terceiro andar da edificação, localizada no Largo São Francisco, no centro da capital paulista. O Incidente ocorreu na noite desta quinta-feira, 27 - e não deixou feridos.

O prédio é tombado como patrimônio cultural e fica do outro lado da rua da Faculdade de Direito da USP. Ao todo, são cerca de 3,7 mil m² de área construída.

"Felizmente o fogo foi rapidamente controlado pelos bombeiros e só o telhado do terceiro andar foi atingido", disse a diretora da Faculdade de Direito da USP, Ana Elisa Bechara.

