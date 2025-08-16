Capa Jornal Amazônia
Focaccia com fermentação natural: aprenda a fazer o pão italiano

A receita pode ser feita com fermentação natural ou fermento biológico, variando em tempo e complexidade

O Liberal

A estudante de nutrição Flavia Rigolin ensinou, neste sábado (16), a preparação da focaccia, tradicional pão italiano, dentro do programa “Sabor de Casa”. A receita pode ser feita com fermentação natural ou fermento biológico, variando em tempo e complexidade. Veja o passo a passo da receita:

Ingredientes da massa

  • 500 g de farinha de trigo
  • 400 ml de água
  • 3 colheres de sopa de azeite extravirgem
  • 1 colher de sopa de sal
  • 120 g de levain (fermento natural) ou 1 sachê de fermento biológico

Ingredientes da cobertura

  • 8 tomates cereja
  • 2 colheres de sopa de parmesão ralado
  • ½ colher de sal grosso
  • Um fio de azeite extravirgem
  • Alecrim a gosto

Passo 1: Ativação do fermento natural

Quem optar pelo levain deve ativá-lo antes, misturando com farinha e água até que atinja o pico de fermentação — processo que leva cerca de 4 horas.

Passo 2: Mistura dos ingredientes

Com o levain já ativo, junte todos os ingredientes da massa em uma vasilha até que fiquem bem incorporados.

Se usar fermento biológico, basta misturar diretamente com a farinha, água, azeite e sal.

Passo 3: Processo de dobras

Após 1 hora de descanso, a massa deve ser trabalhada com dobras a cada 30 minutos, em um total de quatro repetições.

Passo 4: Fermentação lenta

Concluídas as dobras, a massa vai para a geladeira por 24 horas, permitindo uma fermentação lenta que garante mais sabor e textura.

No método com fermento biológico, basta deixar a massa crescer em temperatura ambiente até dobrar de volume.

Passo 5: Preparando a cobertura

Antes de assar, distribua sobre a massa os tomates cereja cortados, o parmesão, o sal grosso, o alecrim e finalize com um fio de azeite.

Passo 6: Forno

Leve a focaccia ao forno pré-aquecido a 220°C por cerca de 40 minutos, até dourar. Pronta, a focaccia combina crocância, maciez e aroma marcante — resultado que, segundo Rigolin, mostra como o pão artesanal pode transformar ingredientes simples em uma receita especial.

.
