'Fiuk da harmonia': o que se sabe sobre o jurado do Carnaval de SP que viralizou nas redes

Estadão Conteúdo

Um jurado do Carnaval de São Paulo viralizou nas redes sociais após ser filmado acompanhando o desfile do Grupo Especial com os olhos fixos na avenida. Responsável por avaliar o quesito harmonia, João Batista Carvalho de Brito Cruz ganhou o apelido de Fiuk da Harmonia de internautas pela semelhança com o ator, cantor e ex-BBB Fiuk, filho do cantor Fábio Jr..

Batista foi aluno do curso de Composição da EMESP Tom Jobim, um dos principais centros de formação musical de São Paulo. A escola é vinculada ao governo do Estado e administrada pela Organização Social Santa Marcelina Cultura, que confirmou ao Estadão que ele estudou na instituição entre 2015 e 2018. O Estadão tentou contato com ele, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

O profissional é doutor em Musicologia pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), de acordo com seu perfil no site Escavador.

Concentração e semelhança com ator

A comparação com Fiuk rapidamente ganhou as redes, com internautas comentando não apenas a aparência de João Batista, mas também a concentração ao avaliar as escolas. No vídeo que circula nas redes, ele aparece inclinado para fora da janela da cabine, forçando o olhar como quem acompanha cada detalhe do desfile sem deixar nada passar.

Pessoas que estavam presencialmente no Sambódromo afirmaram que ele manteve a mesma postura ao longo da apresentação de todas as escolas. "Passei 5:00 da manhã com a Rosas de Ouro e ele estava assim, olhou nos meus olhos, nunca vou esquecer", comentou uma foliona.

CARNAVAL 2026/SP/JURADO/FIUK DA HARMONIA
