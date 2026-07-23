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Fim do Mercúrio retrógrado: saiba o que muda e como renovar as energias

Ciclo termina nesta quinta-feira (23), segundo a astrologia; confira os impactos do movimento direto e práticas para encerrar o ciclo com boas energias

Hannah Franco
fonte

Mercúrio retrógrado chega ao fim; confira o que muda e rituais de renovação (Edição O Liberal)

Para quem acompanha a astrologia, o segundo ciclo de Mercúrio retrógrado de 2026 chegou ao fim nesta quinta-feira (23). Conhecido por ser associado a falhas na comunicação, atrasos, problemas tecnológicos e mudanças de planos, o período costuma despertar dúvidas sobre o que muda quando o planeta retoma o movimento direto.

Apesar do fim oficial do fenômeno, especialistas em astrologia explicam que os efeitos não desaparecem imediatamente. Mercúrio entra no chamado período estacionário, uma fase de transição em que o planeta recupera gradualmente sua velocidade aparente. Por isso, ainda é recomendado agir com cautela antes de tomar decisões importantes.

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O que muda com o fim de Mercúrio retrógrado?

Segundo a astrologia, o movimento direto de Mercúrio favorece uma retomada gradual da clareza mental e da comunicação. Questões que estavam travadas tendem a avançar, assim como negociações, viagens e projetos pessoais.

Entre as áreas que podem voltar a fluir estão:

  • comunicação e conversas importantes;
  • assinatura de contratos;
  • compras de eletrônicos;
  • início de projetos;
  • viagens e deslocamentos;
  • organização da rotina.

Mesmo assim, os astrólogos orientam esperar alguns dias antes de tomar decisões definitivas, já que o planeta ainda passa pelo período estacionário.

Mercúrio em Câncer trouxe reflexões emocionais

Neste ciclo, Mercúrio esteve retrógrado em Câncer, signo ligado às emoções, à família e às lembranças afetivas.

Para quem acredita na influência dos astros, esse posicionamento favoreceu revisões sobre relações familiares, sentimentos antigos e questões ligadas ao lar. O encerramento do ciclo é visto como um momento para colocar em prática os aprendizados das últimas semanas.

Rituais para renovar as energias após Mercúrio retrógrado

Para quem gosta de práticas espirituais, o encerramento do ciclo também é visto como um momento de limpeza energética e renovação.

1. Defumação com sálvia

A defumação com sálvia é utilizada para simbolizar a limpeza das energias do ambiente.

Como fazer:

  1. Utilize sálvia seca em um recipiente resistente ao calor;
  2. Passe a fumaça pelos cômodos da casa;
  3. Após o processo, deixe o ambiente arejar antes de retornar.

2. Banho de ervas

O banho combina ervas tradicionalmente associadas à renovação energética.

Ingredientes:

  • hortelã;
  • manjericão;
  • sálvia;
  • sal grosso.

Depois do banho convencional, despeje a mistura do pescoço para baixo, mentalizando o encerramento de um ciclo e a chegada de novas oportunidades.

3. Limpeza energética da casa

Após a limpeza comum da residência, algumas pessoas utilizam uma mistura de água com anil para simbolizar a renovação das energias dos ambientes, passando um pano em portas, janelas e pisos enquanto fazem orações ou mentalizações positivas.

4. Meditação com cristais

Cristais como sodalita e ágata azul costumam ser associados à comunicação. A prática consiste em meditar por cerca de 10 minutos, visualizando uma luz azul na região da garganta para representar clareza e equilíbrio.

5. Ritual de manifestação

Outra prática comum é escrever objetivos para o novo ciclo em um papel e acender uma vela amarela, cor ligada à clareza mental. O ritual simboliza a intenção de colocar novos projetos em movimento após o fim do período retrógrado.

O que tende a melhorar em cada área da vida?

Na astrologia, os efeitos variam conforme a casa astrológica em que Mercúrio transitou no mapa de cada pessoa. De forma geral, as tendências são:

Casa 1: mais confiança para iniciar projetos pessoais;
Casa 2: melhora nas finanças e decisões sobre dinheiro;
Casa 3: comunicação mais clara e menos mal-entendidos;
Casa 4: maior estabilidade no ambiente familiar;
Casa 5: criatividade e lazer em alta;
Casa 6: rotina mais organizada e menos estresse;
Casa 7: relacionamentos e parcerias favorecidos;
Casa 8: encerramento de pendências importantes;
Casa 9: avanço em estudos, viagens e processos no exterior;
Casa 10: oportunidades profissionais e reconhecimento;
Casa 11: melhora na convivência com amigos e grupos;
Casa 12: fortalecimento da intuição e alívio de preocupações.

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