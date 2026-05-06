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Filme '12 Homens e uma Sentença' terá exibição gratuita e debate sobre cinema e justiça em Belém

Projeto discute Direito, Justiça e Estado através do clássico de Sidney Lumet

O Liberal

O projeto Cinelex promove na próxima sexta-feira (8), às 18h, a exibição gratuita do filme “12 Homens e uma Sentença”, clássico do cinema dirigido por Sidney Lumet.

A iniciativa integra um projeto de extensão voltado à discussão de temas relacionados ao Direito, à Justiça e ao Estado por meio do cinema. O filme escolhido para esta edição é considerado uma das obras mais influentes do gênero jurídico.

Lançado em 1957 e estrelado por Henry Fonda, “12 Homens e uma Sentença” acompanha o julgamento de um homem acusado de assassinato. O caso, inicialmente tratado como uma condenação certa pelos jurados, começa a ser questionado após um dos integrantes do júri levantar dúvidas sobre as provas apresentadas.

A sessão ocorrerá no auditório da Faculdade Integrada Brasil Amazônia (Fibra), no bairro de Nazaré, em Belém, e será seguida de uma conversa com a escritora e professora Shelley Primo, mestre em Direitos Humanos e Relações Internacionais.

Filme discute justiça, preconceitos e construção da verdade

Ao longo da trama, os jurados passam a confrontar suas próprias certezas, preconceitos e visões sobre justiça. Toda a narrativa se desenvolve dentro da sala de deliberação do júri, ambiente que se transforma em um espaço de tensão e conflito.

Segundo o coordenador do Cinelex, professor doutor Relivaldo Pinho, o longa se destaca pela forma como constrói o debate entre os personagens.

“São muitos os aspectos temáticos e o modo como eles são mostrados que se destacam no filme. Os mais conhecidos são o modo como o debate entre os jurados se reveza, apontando os elementos que levariam à culpa do acusado, e as defesas que questionam esses elementos”, afirmou.

O professor também destaca que o filme aborda temas que vão além do julgamento em si, como padrões de comportamento, interesses individuais e preconceitos presentes entre os jurados.

Debate após a sessão

Após a exibição, o público poderá participar de uma conversa com Shelley Primo, que irá discutir os temas centrais da obra sob a perspectiva dos Direitos Humanos e das relações sociais.

O evento é gratuito e aberto ao público, mediante inscrição prévia.

Serviço

  • Evento: Exibição do filme “12 Homens e uma Sentença”
  • Data: sexta-feira (8)
  • Horário: 18h
  • Local: Auditório da Fibra – avenida Gentil Bittencourt, 1144, bairro de Nazaré, em Belém
  • Entrada: gratuita
  • Inscrições: https://fibrapara.net/eventos/index.php/direito/cinelex-12-homens-sentenca
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