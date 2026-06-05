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Filhote de onça-parda é encontrado 'descansando' em árvore no interior de SP

O felino foi capturado de forma segura pelas equipes da Polícia Militar Ambiental

Estadão Conteúdo

Um filhote de onça-parda foi resgatado nesta quinta-feira, 4, em uma rua do bairro Maria Thereza Barbieri, em Birigui, cidade do interior paulista, depois que moradores avistaram o animal imóvel sobre uma árvore e acionaram o Corpo de Bombeiros.

O felino foi capturado de forma segura pelas equipes da Polícia Militar Ambiental. Como a região não dispõe de unidade especializada no atendimento de fauna silvestre, o filhote foi transferido para o Hospital Veterinário da Universidade Brasil, em Fernandópolis (SP).

A onça-parda permanecerá em tratamento e observação até ser reintegrada ao seu habitat natural.

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