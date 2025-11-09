Capa Jornal Amazônia
Filhote de border collie é roubado de pet shop nos Jardins, mas história tem final feliz

Estadão Conteúdo

Baião de Dois, um filhote de border collie que aguardava adoção no pet shop Vica, no bairro Jardis, em São Paulo, foi roubado de dentro da loja na última sexta-feira, 7, por volta das 13h30. Segundo relato do proprietário do Vica nas redes sociais, um homem entrou no pet shop com um border collie adulto na coleira e pediu para ver o filhote; ao pegar o animal no colo, o homem deixou a loja com ele.

Filmagens mostraram que funcionárias e gerente da loja tentaram impedir o roubo de Baião de Dois, mas o homem teria entrado em um carro e fugido, atropelando outra pessoa.

Segundo a empresa, duas pessoas se machucaram tentando impedir que o homem levasse o filhote; um deles teria quebrado o nariz e o outro a perna. O pet shop registrou um boletim de ocorrência.

"Ele começou a ficar agressivo. Já na rua, agrediu o gerente da loja, que ficou caído no chão. Algumas pessoas da rua tentaram impedir, mas ele entrou no carro, atropelou um senhor e fugiu", diz o vídeo. "Vários crimes foram cometidos, entre eles roubo, tentativa de homicídio e agressão", escreveu a loja em seu perfil no Instagram.

No sábado, 8, a empresa publicou um novo vídeo contando que a história teve um final feliz: Baião de Dois foi encontrado sem ferimentos e adotado por um dos voluntários que ajudaram nas buscas. "Obrigada a todos pela ajuda. Graças a vocês conseguimos pegar o Baião de volta e dar a ele uma família e vida digna como todos os animais merecem ter", escreveu a loja.

