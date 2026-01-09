Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Filha de major da PM pode ter sido espancada e morta por traficantes no RJ

A vítima de 22 anos trabalhava em um ferro-velho que seria controlado por traficantes

Redação O Liberal com informações da AE

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) do Rio de Janeiro investiga a morte de Naysa Kayllany da Costa Borges Nogueira, de 22 anos. A jovem, filha do major da Polícia Militar Neyfson Borges, pode ter sido assassinada por desviar dinheiro de traficantes que atuam na zona oeste da capital fluminense.

Naysa trabalhava em um ferro-velho que, segundo as investigações, seria controlado por traficantes da região. A área em questão é dominada pela facção criminosa conhecida como Amigo dos Amigos (ADA).

A Polícia Militar foi acionada no domingo, dia 4, para atender a uma ocorrência em uma UPA local. No local, a equipe policial encontrou a vítima já sem vida, apresentando múltiplas lesões decorrentes de violência por espancamento.

Andamento das Investigações

A investigação da Delegacia de Homicídios da Capital permanece em andamento. O objetivo principal é esclarecer a dinâmica exata do crime, identificar todos os responsáveis pela morte e confirmar a motivação por trás do assassinato de Naysa Kayllany.

O sepultamento de Naysa Kayllany ocorreu na quarta-feira, dia 7, no Cemitério Jardim da Saudade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PM

filha

espancamento

Rio

morte
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda