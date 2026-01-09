Filha de major da PM pode ter sido espancada e morta por traficantes no RJ

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) do Rio de Janeiro investiga a morte de Naysa Kayllany da Costa Borges Nogueira, de 22 anos. A jovem, filha do major da Polícia Militar Neyfson Borges, pode ter sido assassinada por desviar dinheiro de traficantes que atuam na zona oeste da capital fluminense.

Naysa trabalhava em um ferro-velho que, segundo as investigações, seria controlado por traficantes da região. A área em questão é dominada pela facção criminosa conhecida como Amigo dos Amigos (ADA).

A Polícia Militar foi acionada no domingo, dia 4, para atender a uma ocorrência em uma UPA local. No local, a equipe policial encontrou a vítima já sem vida, apresentando múltiplas lesões decorrentes de violência por espancamento.

Andamento das Investigações

A investigação da Delegacia de Homicídios da Capital permanece em andamento. O objetivo principal é esclarecer a dinâmica exata do crime, identificar todos os responsáveis pela morte e confirmar a motivação por trás do assassinato de Naysa Kayllany.

O sepultamento de Naysa Kayllany ocorreu na quarta-feira, dia 7, no Cemitério Jardim da Saudade.