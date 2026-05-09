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Filha de Kaká faz festa de 15 anos com show de Luan Santana

Entre as músicas, hits como Meteoro da Paixão e Escreve Aí

Estadão Conteúdo
fonte

Família de Kaká nos 15 anos da filha (Reprodução / Instagram @kaka)

Bella Celico, filha do ex-jogador de futebol Kaká e da influenciadora Carol Celico, comemorou seu aniversário de 15 anos de idade com uma festa luxuosa na noite de ontem, 8. O evento contou com um show do cantor Luan Santana.

No Instagram, a família compartilhou registros do momento. Entre os destaques estão o momento em que a jovem dança a valsa com o pai e também quando sobe ao palco para cantar com o sertanejo - novamente acompanhada por Kaká e por outros familiares.

Entre as músicas, hits como Meteoro da Paixão e Escreve Aí. "Quem ama a Bella faz barulho e joga a mão para cima!", disse o cantor após a apresentação. Em seguida, deu um abraço na aniversariante: "Que prazer estar aqui. Feliz aniversário e que Deus te abençoe sempre".

Em seguida, o som da festa continuou com a DJ Marina Diniz, que chegou a chamar a aniversariante ao palco para comandar algumas músicas, como Dancing Queen, do ABBA.

Carol Celico escreveu uma homenagem a respeito da data: "Sei que hoje foi um marco na sua vida, e você carregará cada detalhe, cada abraço, o carinho de todos que te amam, para sempre, meu amor".

Kaká também usou o Instagram para compartilhar um texto sobre a filha: "Filha, muito obrigado por você existir. Por ser minha filha, por amar e respeitar seus pais, pelo amor e companheirismo com suas irmãs e irmãos e por ser exatamente quem você é".

O ex-jogador e Carol Celico se divorciaram em 2015, após cerca de 10 anos casados. Além de Bella, eles são pais de Luca, de 18 anos. Kaká também é pai de Esther, de cinco anos, e Sarah, de três, fruto de seu atual relacionamento com a modelo Carol Dias.

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