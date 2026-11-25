VÍDEO: Fila gigante marca inauguração de loja de Virgínia Fonseca em Belém

Nova unidade da Wepink foi aberta nesta quarta-feira (25) e movimentou o centro comercial da capital paraense

A inauguração de uma loja física da WePink movimentou o bairro da Campina, no Comércio de Belém, na manhã desta quarta-feira (25). A abertura da unidade atraiu uma grande quantidade de consumidores, que formaram uma longa fila em frente ao estabelecimento. Os clientes mais ansiosos chegaram ainda durante a madrugada, por volta de 1h, para garantir participação nas ações promocionais.

A nova loja está localizada na Rua Senador Manoel Barata e representa mais um passo na expansão da marca na capital paraense. Durante a inauguração, foram distribuídos kits e prêmios para as primeiras pessoas da fila, aumentando a expectativa do público que aguardava a abertura das portas.

Inauguração da WePink tem distribuição de prêmios

Para celebrar a chegada da nova unidade, a marca promove a campanha “Inauguração Premiada”, que anuncia a distribuição de 137 prêmios, com valor total de R$ 11.425. A ação promocional ocorre nos dias 25 e 26 de novembro.

A movimentação desde as primeiras horas do dia transformou a inauguração em um dos assuntos de destaque no comércio da capital paraense, com consumidores interessados em conhecer o espaço e aproveitar as ofertas e atividades preparadas para a abertura.

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Marca já estava presente em shoppings na capital

Fundada em 2021 pela influenciadora Virgínia Fonseca e por Samara Pink, a WePink conquistou espaço no mercado brasileiro de beleza e perfumaria, com produtos que ganharam visibilidade nas redes sociais.

Em Belém, a marca já contava com pontos de venda em formato de quiosques em dois shoppings da capital. Com a inauguração da unidade na Rua Senador Manoel Barata, a empresa amplia sua presença na cidade e passa a contar também com uma loja de rua em uma das áreas comerciais mais movimentadas da capital.