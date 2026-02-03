Fies 2026 abre inscrições nesta terça-feira (3); veja como participar

As inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao primeiro semestre de 2026, foram abertas nesta terça-feira, 3. Os interessados têm até o dia 6 de fevereiro para se candidatar de forma gratuita.

O registro deve ser feito exclusivamente pela internet, através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Candidatos podem selecionar até três opções de curso, com a possibilidade de alterar as escolhas até o encerramento do período de inscrição.

Nesta edição, o Fies disponibiliza 67.301 vagas em 1.421 instituições de ensino superior, que abrangem universidades, faculdades e centros universitários. As oportunidades estão distribuídas em 19.834 cursos e turnos em todo o país.

Requisitos para participar do Fies

Para participar do processo seletivo do Fies 2026.1, os estudantes precisam atender a alguns critérios específicos. São eles:

Ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010.

Obter média mínima de 450 pontos nas cinco provas do Enem.

Não ter zerado a nota na redação.

Comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até três salários mínimos.

Cronograma e resultado do processo seletivo

O processo seletivo do Fies contará com uma chamada única e, posteriormente, uma lista de espera para as vagas remanescentes. O resultado da chamada regular está previsto para ser divulgado em 19 de fevereiro.

Os candidatos pré-selecionados terão um período de 20 a 24 de fevereiro para complementar sua inscrição no sistema Fies Seleção. Aqueles que não forem convocados na primeira chamada serão incluídos automaticamente na lista de espera, seguindo a ordem de classificação.

As convocações para os candidatos da lista de espera ocorrerão entre os dias 26 de fevereiro e 10 de abril. O Fies prevê um total de 112.168 vagas ao longo de 2026, sendo as restantes destinadas à seleção do segundo semestre.