Feriado de Páscoa deve movimentar 16 milhões de carros nas rodovias de SP

A saída para o feriado de Páscoa deve causar um trânsito intenso nas rodovias de São Paulo. De acordo com a Agência Reguladora de Transportes de São Paulo (Artesp), as concessionárias esperam tráfego nas rodovias concedidas de mais de 16 milhões de veículos entre esta quinta-feira, 2, e o domingo, 5.

O maior fluxo de veículos é esperado nos corredores que ligam a Região Metropolitana a áreas turísticas, principalmente em direção ao litoral e ao interior do Estado. As concessionárias que preveem maior tráfego são, segundo a Artesp:

- AutoBan (2,5 milhões de veículos); - Rodoanel Oeste (1,18 milhão); - EixoSP (1,09 milhão); - Novo Litoral (1,06 milhão); - Ecovias Leste Paulista (986 mil).

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, a Autoban alerta que na saída para o feriado os horários previstos de maior circulação são nesta quinta-feira, das 16h às 20h, e na sexta-feira, 3, das 9h às 13h. Já para a volta o maior fluxo deve ocorrer no domingo, das 15h às 22h.

A concessionária preparou uma Operação Caminhão para o feriadão. Os veículos de carga que se dirigem à Capital pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) devem pegar um desvio. Os motoristas devem acessar a Via Anhanguera (SP-330) pela saída 48 da Bandeirantes, entre o km 48 e o km 23, entre Jundiaí e São Paulo.

No trecho oeste do Rodoanel Mário Covas (SP-021), o período de fluxo mais intenso deve ser o mesmo. A concessionária avisa que os horários com mais tráfego de saída estão previstos para esta quinta, das 16h às 20h, e para sexta, das 9h às 13h. No retorno, a circulação deve ser maior no domingo, das 15h às 22h.

O Rodoanel interrompeu as obras em execução para melhorar o fluxo durante o feriado. A empresa pede que os motoristas mudem de faixa se possível quando virem um atendimento de emergência na via.

Nas estradas administradas pela EixoSP, a expectativa de pico no trânsito é a partir das 17h desta quinta, com redução do tráfego depois das 23h. Na sexta, a circulação deve ficar mais intensa a partir das 7h, até as 12h. Na volta do feriadão, a concessionária espera movimentação mais intensa entre as 13h e 22h do domingo.

As obras nas rodovias da EixoSP também estarão suspensas durante a Semana Santa. Algumas das vias administradas pela empresa incluem a Rodovia Washington Luís (SP-310), a Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225) e Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225).

A Artesp informa que as concessionárias prepararam uma operação reforçada para o feriado, com monitoramento 24 horas por dia pelos centros de controle. Equipes de atendimento e viaturas serão distribuídas ao longo das vias.

A agência orienta que os motoristas planejem o trajeto com antecedência e evitem os períodos de maior circulação, se possível.