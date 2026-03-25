Feriado de 25 de março comemora primeira oficialização do fim da escravidão

Há 142 anos, no dia 25 de março de 1884, a então província do Ceará foi a primeira do Brasil a oficializar o fim da escravidão. O ato ocorreu quatro anos antes da assinatura da Lei Áurea, em 1888, quando a prática passou a ser considerada ilegal no País.

Por essa razão, todas as cidades cearenses celebram a Data Magna nesta quarta-feira, dia 25. O feriado ocorre também em outras cidades do País, mas em razão de celebrações religiosas ou de aniversário e emancipação política.

A medida que institui a celebração em todo o território cearense está prevista na Emenda Constitucional nº 73/2011 à Constituição do Estado do Ceará e é válida para os 184 municípios.

O dia 25 de março também é marcado por celebrações religiosas, como o Dia da Anunciação de Nossa Senhora, comemorado em Arapoti, no Paraná, e a Anunciação do Senhor, celebrada em São Sebastião do Alto, no Rio de Janeiro.

Nos Estados de Santa Catarina e São Paulo, municípios comemoram aniversário de emancipação política, como Caçador, no Meio-Oeste catarinense, e Vista Alegre do Alto, no Norte paulista.